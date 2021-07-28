Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19 в регионах

Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается в 10 российских регионах, еще в 14 - ситуация стабилизируется. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы видим, что у нас количество заболевающих падает. Вот, например, 29 неделя, которая закончилась в воскресенье, по сравнению с 28-й - уже минус 4,5% в стране", - заявила она во время эфира "Разберемся в вакцинах вместе".

Попова также отметила эффективность вакцинации при борьбе с коронавирусом. Так, заболеваемость среди получивших обе дозы вакцины составляет 0,7-0,8%. "Возможно, этот показатель будет чуть больше или чуть меньше, но это значит, что эффективность доказана на большом объеме людей", - добавила глава Роспотребнадзора.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".