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У сериала по The Last of Us будет 8 сезонов с бюджетом 200 млн каждый

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    30.07.2021, 12:00
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ PlayStation Фото: youtube.com/ PlayStation
Фото: youtube.com/ PlayStation

У сериала HBO Max по игре The Last of Us по игре планируется восемь сезонов, причём ежегодно на проект будет выделяться не менее 200 миллионов долларов.

Фото: youtube.com/ Apple TV
Схватка двух Йокодзун: Момоа против Батисты в трейлере 2 сезона "Видеть"

Такие впечатляющие цифры озвучил премьер-министр канадской провинции Альберта, где сейчас проходят съёмки первого сезона. Политика цитирует портал Wccftech.

Ранее сообщалось, что экранизация культовой игры станет самым дорогим проектом, когда-либо снимавшимся в Канаде. В первом сезоне будет десять эпизодов.

Над проектом работают шоураннер Крэйг Мазин и российский режиссёр Кантемир Балагов.

В главных ролях - звёзды "Игры престолов" Педро Паскаль и Белла Рамси. Недавно к касту присоединилась Анна Торв из "Охотника за разумом",

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