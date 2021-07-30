У сериала по The Last of Us будет 8 сезонов с бюджетом 200 млн каждый

У сериала HBO Max по игре The Last of Us по игре планируется восемь сезонов, причём ежегодно на проект будет выделяться не менее 200 миллионов долларов.

Такие впечатляющие цифры озвучил премьер-министр канадской провинции Альберта, где сейчас проходят съёмки первого сезона. Политика цитирует портал Wccftech.

Ранее сообщалось, что экранизация культовой игры станет самым дорогим проектом, когда-либо снимавшимся в Канаде. В первом сезоне будет десять эпизодов.

Над проектом работают шоураннер Крэйг Мазин и российский режиссёр Кантемир Балагов.

В главных ролях - звёзды "Игры престолов" Педро Паскаль и Белла Рамси. Недавно к касту присоединилась Анна Торв из "Охотника за разумом",