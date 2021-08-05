Врач рассказала, сколько длится острый период COVID-19

Острый период болезни у пациентов с COVID-19 длится в среднем 18-19 дней, вирус выделяется примерно 11 дней. Об этом РИА Новости заявила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

По словам врача, в понятии "длительность болезни" следует различать длительность острого периода инфекции (от момента появления первых симптомов до купирования острых проявлений), а также продолжительность восстановления, которое может занимать до нескольких месяцев.

Плоскирева добавила, что сроки выздоровления пациентов зависят в первую очередь от наличия иных заболеваний, а также от возраста и тяжести инфекции.

Ранее Плоскирева также рассказала о самых частых проявлениях постковидного синдрома. По ее словам, чаще всего пациенты жалуются на усталость, кашель, снижение умственной работоспособности и потерю обоняния.

Ранее заведующий лабораторией в НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова Михаил Костинов заявил, что часть пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, не смогут полностью оправиться от болезни. По его словам, после постковидного синдрома у некоторых возникает хроническая форма дефектов иммунной системы, которая может сохраняться на протяжении нескольких лет.