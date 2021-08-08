Инфекционисты рассказали, как избежать вспышек COVID-19 в школах

Для того, чтобы предотвратить вспышки заражения коронавирусом в школах осенью, необходимо как можно скорее вакцинировать взрослых. Об этом ТАСС рассказали эксперты.

По словам врача-инфекциониста Николая Малышева, дети, как правило, не носят маски, поэтому препятствий для распространения инфекции между ними нет.

"Специфическая защита детей есть. Это вакцинация. Если взрослые будут привиты, и выработается иммунитет - дети не заболеют. Главное - не заразить ребенка", - подчеркнул инфекционист Евгений Тимаков, добавив, что один вакцинированный может спасти в своем окружении до трех человек.

Он предположил, что при нынешних темпах мутации вирусу понадобится как минимум два года, чтобы научиться лучше обходить защиту и больше заражать детей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала учителей сделать прививку от коронавируса к началу учебного года. Она отметила, что соблюдение методических рекомендаций и санитарных правил должно обеспечить полную безопасность школьникам и педагогам.