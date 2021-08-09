Инфекционист: Вакцинация поможет избежать "ковидного хвоста"

Избежать постковидного синдрома или "ковидного хвоста" можно при помощи вакцинации. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Видновской РКБ со ссылкой на врача-инфекциониста Светлану Малиновскую.

По ее словам, избежать "ковидного хвоста" можно только одним способом - не болеть COVID-19, а помочь в этом может вакцинация.

Малиновская отметила, что осложнения у людей могут проявляться по-разному: чаще всего это общие явления, такие как слабость, быстрая утомляемость, бессонница или, наоборот, сонливость днем, снижение работоспособности.

Врач добавила, что переболевшие коронавирусом часто жалуются на выпадение волос, ломкость ногтей, поражение кожных покровов и проблемы с зубами. Люди отмечают, что до "короны" были намного активнее, и недоумевают, что проходит неделя за неделей, а они не могут восстановиться, вернуться к прежнему ритму жизни.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что ситуация с COVID-19 в России пока достаточно напряженная, но наметилась тенденция к стабилизации эпидемического процесса. О стабилизации ситуации с коронавирусом в России говорила и представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.