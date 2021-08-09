В Роспотребнадзоре дали совет по вакцинации при "букете болячек"

Наличие хронических заболеваний не является препятствием для вакцинации от COVID-19. При этом делать прививку не следует в период обострения болезней. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, отвечая на вопросы читателей "Комсомольской правды".

Один из вопросов поступил от мужчины 75 лет, инвалида второй группы. По его словам, он и его жена перенесли целый ряд заболеваний - от гипертонии и атеросклероза до хронического гайморита и онкологии. Его интересовало, могут ли они сделать прививку от коронавируса.

"Вакцинация безопасна для лиц с хроническими заболеваниями. Необходимо только, чтобы перед вакцинацией вы находились в стабилизированном (компенсированном) состоянии", - сказала Пшеничная.

По ее словам, тип вакцины в подобных случаях поможет подобрать лечащий врач.

Ранее врачи назвали две причины, которые могут быть основанием для медицинского отвода от вакцинации. К ним относятся тяжелая аллергическая реакция на компоненты вакцины и гиперчувствительность на них в анамнезе пациента. При этом пищевая аллергия не является противопоказанием к вакцинации.

При этом глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что решение о медицинском отводе от вакцинации против COVID-19 принимает лечащий врач или узкопрофильный специалист. По словам министра, противопоказания могут быть как постоянными, так и временными (в этом случае врач выдает справку сроком до 30 дней).