"Никогда не уничтожим": Инфекционист описал будущее коронавируса

Коллективный иммунитет к коронавирусу не позволит полностью уничтожить инфекцию. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Ранее издание The Guardian сообщило со ссылкой на руководителя группы разработчиков "оксфордской" вакцины против COVID-19 Эндрю Полларда, что вакцинация не остановила распространение коронавируса. По его словам, это означает, что достижение порога общего иммунитета среди населения, является "мифическим".

"Задача вакцинации - не убить вирус, мы его никогда не уничтожим, он все равно будет оставаться. Мы проводим вакцинацию, чтобы не было тяжелых осложнений", - пояснил Тимаков в комментарии РИА Новости.

По словам специалиста, вакцинация призвана "снизить количество заболевших одномоментно, чтобы можно было жить спокойно". При этом вирус останется в популяции.

Тимаков также отрицательно ответил на вопрос о том, получится ли добиться элиминации вируса (снижения заболеваемости до нуля).

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".