Инфекционист Тимаков: Ситуация с COVID-19 в РФ стабилизируется к зиме

Улучшение ситуации с коронавирусом в России стоит ждать только к зиме. "Скорее всего, в середине-конце сентября будет подъем заболеваемости, так как люди вернутся из отпусков, выйдут на работу, в школу, те, кто не имеют иммунитета и кто не хочет прививаться, начнут заболевать", - высказал предположение врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, в стране пока не сформировалась необходимая иммунная прослойка.

Тем временем в Роспотребназдоре считают, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. "В целом можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста заболевших, хотя в одних регионах эпидемиологическая обстановка лучше, в других хуже", - заявила вирусолог Наталья Пшеничная (цитата по РИА Новости). Она также ждет роста заболеваемости COVID-19 в сентябре.