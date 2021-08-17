Глава "Вектора" рассказал о новых вакцинах от COVID-19 с 2-3 штаммами

Новые вакцины от коронавируса будут создаваться по аналогии с антигриппозными, то есть включать в себя два-три штамма сразу. Об этом в интервью газете "Известия" заявил директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов. По его словам, высока вероятность того, что будущие эволюционные варианты SARS-CoV-2 произойдут от штамма "дельта".

Если коронавирус разделится на разные линии, надо будет выпускать вакцину с разными штаммами. Реализовать это несложно, подчеркнул Максютов.

Ранее сообщалось, что вытеснение "дельта"- штамма коронавируса вариантом "лямбда" маловероятно. "Изучение свойств данного варианта продолжается", - подчеркнули вирусологи.

Тем временем другие исследования показали, что для заражения штаммом "дельта" нужно меньше вирусных частиц, чем для исходного варианта SARS-CoV-2.