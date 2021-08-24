Netflix до конца года выпустит 43 новых фильма

Производственная машина Netflix заработала в полную силу. Стриминговый гигант объявил о намерении выпустить до конца 2021 года 43 новых фильма.
График премьер новинок онлайн-сервиса приводит издание Deadline.
Вот некоторые - наиболее интересные - из них.
Сентябрь
"Братья по крови: Малкольм Икс и Мохаммед Али" - 9 сентября.
"Сколько стоит жизнь?" о терактах 11 сентября с Майклом Китоном и Стэнли Туччи - 10 сентября.
"Кейт" с Мэри Элизабет Уинстэд от автора "Джона Уика" и "Взрывной блондинки" - 10 сентября.
Октябрь
Хоррор "Ночные зубы" - 20 октября.
"Армия воров", спин-офф "Армии мертвецов" Зака Снайдера про взломщика Дитера - 29 октября.
Ноябрь
"Тем больнее падать", вестерн со звёздным чернокожим кастом, среди которого Идрис Эльба, Зази Битц и Джонатан Мэйджерс - 3 ноября.
Боевик "Красное уведомление" с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот - 12 ноября.
Декабрь
"Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем, Джесси Племонсом и Кирстен Данст - 1 декабря.
Комедия "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо - 24 декабря.