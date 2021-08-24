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Netflix до конца года выпустит 43 новых фильма

Новости
    24.08.2021, 09:15
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Производственная машина Netflix заработала в полную силу. Стриминговый гигант объявил о намерении выпустить до конца 2021 года 43 новых фильма.

График премьер новинок онлайн-сервиса приводит издание Deadline.

Вот некоторые - наиболее интересные - из них.

Сентябрь

"Братья по крови: Малкольм Икс и Мохаммед Али" - 9 сентября.

"Сколько стоит жизнь?" о терактах 11 сентября с Майклом Китоном и Стэнли Туччи - 10 сентября.

"Кейт" с Мэри Элизабет Уинстэд от автора "Джона Уика" и "Взрывной блондинки" - 10 сентября.

Октябрь

Хоррор "Ночные зубы" - 20 октября.

"Армия воров", спин-офф "Армии мертвецов" Зака Снайдера про взломщика Дитера - 29 октября.

Ноябрь

"Тем больнее падать", вестерн со звёздным чернокожим кастом, среди которого Идрис Эльба, Зази Битц и Джонатан Мэйджерс - 3 ноября.

Боевик "Красное уведомление" с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот - 12 ноября.

Декабрь

"Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем, Джесси Племонсом и Кирстен Данст - 1 декабря.

Комедия "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо - 24 декабря.

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