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Братья Руссо отказались работать с Marvel из-за иска Йоханссон

Новости
    06.09.2021, 16:05
Текст:   Богдан Бобров

Судебные разборки между Disney и Скарлетт Йоханссон привели к неожиданному результату.

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет ScreenRant, на фоне иска актрисы режиссерский дуэт братьев Руссо не смог договориться с Marvel по поводу контракта на съемки следующего фильма.

По информации издания, ключевую роль в прекращении сотрудничества сыграла неопределенность будущей модели выпуска новых картин. Напомним, кинокомпания выпустила "Круэллу", "Чёрную вдову" и "Круиз по джунглям" одновременно в традиционном прокате и в интернете.

Ранее Руссо сняли для MCU четыре ленты: "Первый Мститель: Другая война", "Первый Мститель: Противостояние", "Войну бесконечности" и "Мстители: Финал", во всех принимала участие Йоханссон. Последний фильм даже на время смог установить рекорд как самый кассовый в истории. Суммарно их кинокомиксы собрали в прокате более 6,5 миллиарда долларов.

Предполагается, что постановщики рассматривали возможность экранизировать серию комиксов "Тайная война" (Secret War в оригинале), которая в свою очередь связана с "Секретным вторжением".

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