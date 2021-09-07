В ФМБА рассказали об особенностях новой российской вакцины от COVID-19

"Основной эффект ее воздействия - это клеточный иммунитет, поэтому у нас есть основания надеяться, что это будет вакцина, которая будет давать более долгосрочный эффект", - сказала Крючко.

Разработчиком вакцины выступает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.

Клинические испытания нового препарата начались в июле. В них примут участие 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Доклинические исследования вакцины доказали "безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) препарата", отмечали в ФМБА.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).