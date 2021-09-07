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проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

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Экономика
07.09.2021 10:53
Текст: Василий Кошкин

В ФМБА рассказали об особенностях новой российской вакцины от COVID-19

Вакцина для профилактики коронавируса, которую разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), вероятно, будет давать более длительный защитный эффект, чем другие. Об этом в интервью РИА Новости заявила начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА, доктор медицинских наук Дарья Крючко.

"Основной эффект ее воздействия - это клеточный иммунитет, поэтому у нас есть основания надеяться, что это будет вакцина, которая будет давать более долгосрочный эффект", - сказала Крючко.

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Разработчиком вакцины выступает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.

Клинические испытания нового препарата начались в июле. В них примут участие 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Доклинические исследования вакцины доказали "безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) препарата", отмечали в ФМБА.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).

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