Нюта Федермессер - о 15 годах работы фонда "Вера"

Что происходит, если две пациентки хосписа узнают, что в молодости у них был… один любовник? Почему объятие важно даже тогда, когда человек не приходит в сознание? Как обезболенная жизнь возвращает человеку честь и достоинство? - Нюта Федермессер со своей командой рассказала о 15 годах работы фонда "Вера" и представила новую книгу о тайнах паллиативной жизни.

"Жизнь на все оставшуюся жизнь" - название новой книги стало и новым девизом фонда "Вера". Потому что предыдущий, не раз виденный нами на уличных растяжках "Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь", был все-таки, по словам Нюты, "печальным", а этот весь про жизнь.

- Быть единственным и уникальным в своем роде - не признак успеха, - огорошивает слушателей любящая парадоксы Нюта, вспомнившая начало работы фонда и первый московский хоспис, организованный ее матерью Верой Миллионщиковой.

Куда больше признаков успеха, по ее мнению, сегодня, когда хосписов в стране много и паллиативная помощь налаживается как система - меняются законы, медицинские знания и стереотипы личного и общественного поведения по отношению к "неисцелимым".

Самое важное, что произошло за 15 лет, по словам председателя управляющего совета фонда помощи хосписам "Вера" Дмитрия Ямпольского - люди узнали, что такое паллиативная помощь и свои права на нее. Паллиатив выведен за рамки собственно медицины, сегодня паллиативную помощь оказывают и соцработники, и волонтеры. Важнейшие достижения - кардинальное изменение ситуации с обезболивающими и их доступностью, круглосуточный допуск родственников к паллиативным больным.

Между тем, все это давалось не так уж легко. Федермессер вспоминает, как при первом попадании на ТВ, это был 1 канал, им запретили произносить в эфире слова "рак", "смерть" и "хоспис". Но сломать лед фонду помогли прекрасные актрисы, которым разрешалось говорить все. На помощь хоспису пришли Ингеборга Дапкунайте и Татьяна Друбич. Сегодня уже фонды не включают актеров в состав своих советов директоров актеров, проблема звучит сама по себе и без озвучивания ее медийными персонами. Но для фонда Вера Инга и Татьяна стали людьми, без которых трудно было рассчитывать на успех.

- Жизнь, которую проживают пациенты хосписов, это настоящая жизнь: достойная, обезболенная, а когда появляемся мы, то и веселая, - улыбается Ингеборга Дапкунайте и читает из новой книги историю, которая произошла в хосписе с нею.

Татьяна Друбич, по второму занятию врач, рассказала, как изменилось за последние 15 лет восприятие паллиатива медицинским сообществом. От ощущения беспомощности, поражения и табуированности темы к профессиональному обучению паллиативу и глубоким знаниям о нем.

- Врач паллитивной помощи это сегодня "врач +", - говорит Татьяна Друбич, - умеющий оказать и социальную и духовную помощь. Он понимает, что в хосписе даже музыка звучит по-другому.

И читает текст о враче хосписа, потом оказавшемся его пациентом. Она помогла окружающим по-другому увидеть это "хосписное время жизни" и дала важнейший совет "Не надмевайтесь над пациентом, не будьте выше его".

- Герой этого рассказа работала у нас, - по видеосвязи в разговор включается главный внештатный специалист по паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главный врач Самарского хосписа Ольга Осетрова, - и ее "школа" у нас жива.

Финансовая помощь, новые автомобили, ремонты, юридическая поддержка - это еще неполный список того, за что Самарский хоспис благодарен фонду "Вера": "Вы для нас и щит, и плечо, и компас, и капитан".

Она вспоминает историю неизлечимого больного, который, замкнувшись в своем горе, не разговаривал с родными, но попав в хоспис, неожиданно "раскрылся" и заговорил с ними. Примерно также, по ее мнению, сегодня "раскрываются" государственные хосписы, столкнувшись с работой фонда "Вера".

- Да, "чувство команды" не переоценить, - добавляет Нюта Федермессер, - без команды мы просто все сгорим поодиночке, и рассказывает, что дает всем "растерявшимся" паллиативщикам страны телефон Ольги Осетровой, потому что она вернет им "чувство команды".

Паллиатив все время обнажает новые проблемы. Например, сегодня, по словам Нюты Федермессер, нет "грамотной этики" сообщения беременной женщине, что ее будущий ребенок - с тяжелыми нарущениями развития, и его ждет только паллиативная помощь и смерть. Женщина, как правило, получает при этом огромную душевную травму. Не отлажена также паллиативная помошь людям без определенного места жительства, приехавшим на заработки из других стран, больным СПИДом. И это все еще предстоит решать организаторам паллиативной помощи в стране и фонду "Вера".

А книга, которую они представили накануне своего 15-летия, это сборник рассказов больных хосписов и работников фонда о случающееся с людьми на последнем отрезке жизни, Настоящей жизни, несмотря на то, что это ее последняя часть.

Тексты очень разные, есть совсем непрофессиональные, но зато аутентичные и позволяющие, как заметила Нюта "заглянуть в закулисье". За кулисами любого дела, в театре ли ты, или в больнице всегда скрывается самое интересное.

Купивших книгу ждут живые истории живых людей. Необманутых наших неумением говорить им правду - про болезнь, жизнь и смерть.

Этот сборник хосписных историй имеет подзаголовок "Настольная книга человека", лежащая на расстоянии вытянутой руки она не перестанет удивлять нас. Например, вот такой историей. Две очень разные женщины, Альбина и Раечка, оказавшись в одной палате в хосписе, разговорились, подружились и стали доверять друг другу самые тайные тайны. Рассказывали друг другу, с кем дружили, кого любили, Пока не выяснилось, что у них был … один любовник.

"Теперь они, конечно, не разговаривают". Неожиданно между ними восстала конкуренция. И жизнь как будто началась сначала.

между тем

В ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная 15-летнему юбилею фонда "Вера": презентация настольной книги человека и дискуссия об изменениях в паллиативной помощи.

В мероприятии примут участие учредитель и член управляющего совета благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Депздрава Москвы Нюта Федермессер, адвокат, председатель управляющего совета фонда помощи хосписам "Вера" Дмитрий Ямпольский, сопредседатели попечительского совета фонда "Вера", актрисы театра и кино Татьяна Друбич и Ингеборга Дапкунайте, директор специальных проектов социального направления АСИ, член управляющего совета фонда "Вера" Александр Семин, главный внештатный специалист по паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главный врач Самарского хосписа Ольга Осетрова, генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова и заведующая редакцией Межиздат издательства АСТ Ольга Ро.

Сотрудники благотворительного фонда "Вера" собрали и подготовили к изданию истории пациентов хосписов, чтобы показать, что из-за тяжелой болезни жизнь человека не останавливается и жизнь на всю оставшуюся жизнь возможна.

В связи с обострением эпидемиологической ситуации в Москве и последними решениями мэра столицы представители СМИ будут допущены на пресс-конференцию при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного теста ПЦР на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до мероприятия.

Представители СМИ также могут принять участие дистанционно, заполнив форму аккредитации на странице анонса в разделе Пресс-центр ТАСС. При регистрации необходимо указать личный мобильный номер, к которому привязано приложение WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в Facebook.