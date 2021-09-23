Исследование: что россияне смотрели летом

Наибольшим успехом у российских зрителей минувшим летом пользовался ситком "Гранд" - продолжение "Отеля Элеон".

Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы по мониторингу социальных сетей YouScan. Рассматривались наиболее обсуждаемые многосерийные проекты, вышедшей в период с 1 июня по 31 августа сего года и чей рейтинг не опускался ниже 6 баллов на "КиноПоиске", чтобы отсечь шоу, дискуссии о которых в основном сводились к критическим высказываниям.

"Гранд" лидирует с солидным отрывом - 47,8% вовлечения (суммарное количество лайков, комментариев и репостов). Далее следуют "Содержанки" с 22,9%. У остальных сериалов показатель не превышает пяти процентов. Это: "Патриот", "Медиатор", "Большое небо", "Выжившие", "Света с того света", "Триада", "Совершенно летние" и "Фитнес".

Среди иностранных шоу наибольшую популярность предсказуемо получил марвеловский "Локи". Причём его преимущество ещё более внушительно - 66,1% вовлечения. На втором месте - "Почему женщины убивают" с 8,9%. Далее: "Элита", "Люпен", "Белый лотос", "Видеть", "Ходячие мертвецы", "Рик и Морти", "Чудотворцы" и "Тед Лассо".