Встреча президента с лидерами прошедших в Госдуму партий. Главное

- Владимир Путин объяснил поддержку кандидатуры, в частности, тем, что в сложный период борьбы с пандемией депутаты под руководством Володина продемонстрировали, что могут объединять усилия на основных направлениях развития страны. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев тоже высказался в поддержку кандидатуры.

- Выборы в Государственную Думу прошли в соответствии с законом и при высокой явке, заявил президент. Он призвал депутатов не снижать активность, которую они демонстрировали в ходе избирательной кампании.

- Претензии к итогам электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве возникали не из-за непрозрачности этой системы. "Кому-то не понравился результат", - такое мнение высказал президент.

- Прохождение в парламент пятой партии, имеющей возможность сформировать фракцию, свидетельствует о демократичности избирательных процедур, заявил глава государства.

- От "Единой России" Путин ждет ответственного отношения к принятию важных для страны решений в Госдуме и консолидированной работе с фракциями других партий.

- У представителей разных ветвей власти немало общих задач. Одна из главных - нужно свести уровень бедности к минимуму, повысить уровень здравоохранения и образования

- В вопросе введения прогрессивной шкалы НДФЛ российский лидер призвал действовать аккуратно, нельзя допустить демотивации людей с высокими доходами.

- Владимир Путин допустил строительство нового парламентского центра в случае, если это не станет обременением для федерального бюджета.

- Путин поддержал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского оставить Леонида Слуцкого главой комитета Госдумы по международным отношениям.

- Были и необычные предложения. Комментируя идею лидера ЛДПР восстановить в стране практику ссылок, Путин подчеркнул, что обеспечение трудовых ресурсов в Сибири с помощью ссылки - "не наш метод".