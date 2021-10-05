Голикова заявила о кратном росте заболеваемости COVID-19 среди детей

В России по сравнению с прошлым годом кратно выросла заболеваемость COVID-19 детей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина.

"В основном связано с заболеваемостью в семьях, несвоевременном обращении к врачам и самолечением родителей​​​", - отметила вице-премьер.

При этом, по ее словам, на первом месте в России среди заболевших коронавирусом находятся граждане старше 65 лет. Сейчас доля вакцинированных среди граждан 65 лет в России составляет 40,5%.

В целом же по стране полный курс вакцинации прошли 42,2 миллиона россиян, еще 1,9 миллиона человек получили вакцину повторно или после болезни. При этом, чтобы достичь коллективного иммунитета в России, надо первично привить 35,9 миллиона человек и еще 7,6 миллиона - повторно, подчеркнула Голикова.