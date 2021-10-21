Оперштаб: Нерабочие дни покрывают два инкубационных периода "дельта"-штамма

- Заболеваемость коронавирусом растет, и она выше, чем в прошлом году: за месяц она выросла почти в четыре раза, а число госпитализаций - в три. Уровень заболеваемости этой осенью в связи с приходом "дельта"-штамма не только не ниже прошлогоднего, но даже на 80% выше.

- Число людей с устойчивым вакцинационным иммунитетом - меньше 3 млн 400 тысяч человек. По заключениям эпидемиологов, максимальную эффективность вакцинация от коронавируса обеспечивает в течение первых 5-6 месяцев. Таким образом, в настоящий момент реальное число москвичей, обладающих устойчивым вакцинационным иммунитетом, составляет не 5 млн, а менее 3 млн 400 тысяч человек.

- Растет заболеваемость ОРВИ. В отличие от прошлого года в Москве наблюдается резкий рост заболеваемости ОРВИ среди детей и взрослых, в 1,5 раза превышающий показатели прошлого года. Это создает высокую дополнительную нагрузку на медицинскую систему и угрозу серьезных осложнений для пациентов.

- Эпидканикулы являются одной из наиболее действенных эпидемиологических мер для больших городов. Тотальное разобщение и разрыв контактов, по мнению эпидемиологов, дают самый быстрый и значимый эффект. Это можно видеть на примере самой Москвы. После новогодних праздников, в первую же неделю января падение заболеваемости составило 31% и было отмечено дальнейшим устойчивым снижением. Даже после майских праздников в этом году временное разобщение привело к замедлению темпов роста заболеваемости.

- Для эпидканикул специально выбран период, который у многих россиян ассоциируется с возможностью отдохнуть и сделать перерыв. Например, на неделе с 1 ноября ожидалось только три рабочих дня, и многие запланировали отпуск на это время. Этот период традиционно не связан с походами по магазинам, ресторанам и шумными встречами. При этом, по наблюдению эпидемиологов, инкубационный период "дельта"-штамма составляет до 5 дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет два таких периода.

Этот период должен помочь городу бороться с вирусом. Эффект эпидканикул наибольшим образом зависит от совместно ответственного поведения горожан. Это время лучше всего провести с семьей и близкими, побыть дома, отправиться на дачу узким кругом, максимально сократив число контактов.

"Я понимаю, что любые ограничения не могут вызывать радости, но, к сожалению, обостренная ситуация не оставляет нам иного выбора. Ни одно из решений за эти полтора года не было простым, но все шаги предпринимаются в интересах москвичей, чтобы как можно скорее вернуться к нормальному образу жизни, насколько это возможно в условиях пандемии", - подчеркнула Анастасия Ракова