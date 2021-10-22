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Шпица и Курцын стали лицами канала "TV1000 Русское Кино"

Новости
    22.10.2021, 18:12
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Известные актёры Катерина Шпица ("Экипаж", "Топи", "Крымский мост. Сделано с любовью!") и Роман Курцын ("Балканский рубеж", "Огонь", "Гуляй, Вася!") стали лицами телеканала "TV1000 Русское Кино".

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Накануне канал представил свой новый сезон. В рамках состоявшегося в Москве мероприятия популярная актриса Ирина Горбачёва исполнила несколько своих песен. Вечер также посетили писатель Александр Цыпкин ("Беспринципные"), а также Ирина Безрукова, Анфиса Чехова, Михаил Горевой и другие звёзды шоу-бизнеса.

В новом сезоне на "Русском кино" покажут новые отечественные фильмы и сериалы. Среди них - "Пятница", "Метро", "Экипаж", "День города", "Всё или ничего", "Гуляй, Вася. Свидание на Бали", "Любовь и Монстры", "Самый Новый год!", "Успех", "Я худею", "(НЕ)идеальный мужчина", "Семь ужинов".

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