Актеры из "Друзей" почтили память умершего коллеги по сериалу

Актеры из сериала "Друзья" в соцсетях выразили скорбь по умершему коллеге Джеймсу Майклу Тайлеру. Артист, исполнивший роль Гантера, скончался накануне после борьбы с раком простаты.

- Без тебя не было бы "Друзей". Спасибо за смех, который ты принес на шоу и в нашу жизнь. Мы будем очень скучать по тебе, - написала Дженнифер Энистон. В "Друзьях" она сыграла Рейчел, в которую на протяжении всего сериала был безответно влюблен персонаж Тайлера.

Лиза Кудроу, сыгравшая роль Фиби Буффе, написала: "Джеймс Майкл Тайлер, мы будем скучать по тебе. Спасибо что был здесь для нас". Последняя фраза обыгрывает песню I'll be there for you, ставшую саундтреком "Друзей".

Мэтт Леблан опубликовал пост с совместным кадром из сериала и назвал умершего своим приятелем, с которым они вместе очень много смеялись. "Покойся с миром, мой друг", - добавил артист.

Кортни Кокс (Моника) сообщила, что испытывает огромную благодарность и признательность за то, что знала этого человека и также вспоминает совместную работу в сериале.

- Джеймс, спасибо тебе за такую ​​замечательную, незабываемую роль в "Друзьях", за то, что ты такой великодушный джентльмен и за все, что осталось за кадром, - написал в Instagram Дэвид Швиммер, исполнивший роль Росса Геллера.

В комментариях под сообщениями всех актеров множество соболезнований от поклонников сериала, а также цитаты наиболее запомнившихся фраз Гантера.

В сериале Гантер был второстепенным персонажем, но при этом он появлялся на протяжении всех 10 сезонов. Одно время Рейчел работала вместе с ним официанткой в кофейне Central Perk, где часто встречались друзья. Также Гантер был гостем вечеринок, которые организовывали главные герои, а в третьем сезоне существенно повлиял на сюжет всего сериала, косвенно став причиной знаменитого "перерыва в отношениях" Росса и Рейчел.

Актер Джеймс Майкл Тайлер родился в 1962 году в Миссисипи. Кроме "Друзей" сыграл в эпизодах сериалов "Клиника", "Сабрина - маленькая ведьма", "Журнал мод". В 2021 году появился в специальном выпуске "Друзья: Воссоединение", в тот момент актер уже боролся с тяжелой болезнью, но скрывал ее.