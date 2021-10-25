Новости

Умерла актриса Вера Венцель 13:37
Сборы "Дюны" в российском прокате превысили 1,5 миллиарда рублей 13:34
Сын актрисы Светланы Светличной сообщил о ее пропаже 13:22
ВЦИОМ: Больше половины россиян не знают что такое "Игра в кальмара" 13:10
Сборы "Дюны" в Америке превысили 40 млн долларов за уикэнд 11:28

Актеры из "Друзей" почтили память умершего коллеги по сериалу

Новости
    25.10.2021, 13:35
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: youtube.com/ TBS Фото: youtube.com/ TBS
Фото: youtube.com/ TBS

Актеры из сериала "Друзья" в соцсетях выразили скорбь по умершему коллеге Джеймсу Майклу Тайлеру. Артист, исполнивший роль Гантера, скончался накануне после борьбы с раком простаты.

- Без тебя не было бы "Друзей". Спасибо за смех, который ты принес на шоу и в нашу жизнь. Мы будем очень скучать по тебе, - написала Дженнифер Энистон. В "Друзьях" она сыграла Рейчел, в которую на протяжении всего сериала был безответно влюблен персонаж Тайлера.

Лиза Кудроу, сыгравшая роль Фиби Буффе, написала: "Джеймс Майкл Тайлер, мы будем скучать по тебе. Спасибо что был здесь для нас". Последняя фраза обыгрывает песню I'll be there for you, ставшую саундтреком "Друзей".

Мэтт Леблан опубликовал пост с совместным кадром из сериала и назвал умершего своим приятелем, с которым они вместе очень много смеялись. "Покойся с миром, мой друг", - добавил артист.

Кортни Кокс (Моника) сообщила, что испытывает огромную благодарность и признательность за то, что знала этого человека и также вспоминает совместную работу в сериале.

- Джеймс, спасибо тебе за такую ​​замечательную, незабываемую роль в "Друзьях", за то, что ты такой великодушный джентльмен и за все, что осталось за кадром, - написал в Instagram Дэвид Швиммер, исполнивший роль Росса Геллера.

В комментариях под сообщениями всех актеров множество соболезнований от поклонников сериала, а также цитаты наиболее запомнившихся фраз Гантера.

Фото: twitter.com/ GeorgeStark_
Умер актер из "Секса в большом городе" и "Друзей" Уилли Гарсон

В сериале Гантер был второстепенным персонажем, но при этом он появлялся на протяжении всех 10 сезонов. Одно время Рейчел работала вместе с ним официанткой в кофейне Central Perk, где часто встречались друзья. Также Гантер был гостем вечеринок, которые организовывали главные герои, а в третьем сезоне существенно повлиял на сюжет всего сериала, косвенно став причиной знаменитого "перерыва в отношениях" Росса и Рейчел.

Актер Джеймс Майкл Тайлер родился в 1962 году в Миссисипи. Кроме "Друзей" сыграл в эпизодах сериалов "Клиника", "Сабрина - маленькая ведьма", "Журнал мод". В 2021 году появился в специальном выпуске "Друзья: Воссоединение", в тот момент актер уже боролся с тяжелой болезнью, но скрывал ее.

Новости

Умер режиссер "Отверженных" Марсель Блюваль 10:58
Вышел трейлер хоррор-комедии про вирус-убийцу "Заморозка мозга" 10:52
Умер актер из культовой комедии "Ва-банк" Кшиштоф Кершновский 10:36
Вышел трейлер сериала по фэнтези-эпосу "Колесо времени" 10:16
⧣ США
Фото: youtube.com/ TBS
Умер актер Джеймс Майкл Тайлер - Гантер из "Друзей" 09:10
Умерла актриса из "Полтергейста" Марта Генри 24.10.2021
Появились новые кадры из третьего "Человека-паука" 24.10.2021
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Шпица и Курцын стали лицами канала "TV1000 Русское Кино" 22.10.2021
Чарли Кокс заявил, что готов драться за роль Сорвиголовы в MCU 22.10.2021
Кейт Уинслет и Марион Котийяр сыграют в фильме о фотомодели на войне 22.10.2021
⧣ утраты
Фото: facebook.com/ borislvo
Умер единственный сын актрисы Ии Савиной 24.10.2021
Умер актер, сценарист и писатель Григорий Штонь 24.10.2021
От COVID умер один из создателей "Бумера" Петр Хазизов 24.10.2021