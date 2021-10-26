В Роспотребнадзоре оценили опасность заражения штаммом AY.4.2. По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, никакой информации о более тяжелом течении болезни нет. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отметил Хафизов, результаты исследований не показывают убедительной разницы рисков между "дельтой" и новым вариантом штамма.

Ранее с сообщением о том, что AY.4.2 опаснее "дельты" выступило британское Агентство по здравоохранению. Однако, как отметил Хафизов, британские ученые не скорректировали свой анализ на такие факторы как возраст и наличие прививки - а они способны повлиять на результат.

Новый штамм коронавируса "дельта" выявили в октябре в Индии, и он уже добрался до России. Позже у штамма появилось несколько мутаций, в том числе AY.4.2. Эксперт Минздрава считает, что вероятность смерти при дельта-штамме возрастает в 2,3 раза.