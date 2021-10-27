Центр Гамалеи оценил опасность штамма AY.4.2 для России

Взятие анализа на коронавирус у пациента госпиталя COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Новый вариант "дельта"-штамма коронавируса, получивший обозначение AY.4.2, не вызывает опасений, поскольку распространяется гораздо медленнее, чем сам "дельта". Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

По его словам, за четыре месяца AY.4.2 смог распространиться в Великобритании лишь на 10% от общего числа заражения коронавирусом. При этом "дельта"-штамм за два месяца сумел увеличить свою долю с единичных случаев до 90%.

"Нет никаких данных, которые бы говорили бы и о том, что этот вариант способен уходить от существующего иммунного ответа", - добавил эксперт во время прямого эфира в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Москве и Подмосковье выявили три случая заражения AY.4.2.

В свою очередь, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отмечал, что новый штамм коронавируса AY.4.2 характеризуется более высокой контагиозностью - один носитель может заразить сразу девять человек. По его словам, новая мутация даже более заразна, чем "дельта"-штамм, который сейчас доминирует на территории России.