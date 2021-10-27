Центр Гамалеи оценил сроки регистрации "Спутника V" в ВОЗ

Центр имени Гамалеи надеется, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" получит регистрацию Всемирной организации здравоохранения в ближайшее время. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Владимир Гущин.

"Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен - понятно, что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировала вакцину", - отметил он во время прямого эфира в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе".

Ранее ВОЗ перезапустила процедуру одобрения российской вакцины для экстренного применения. Процедура переквалификации вакцины вступает в завершающую стадию, и вскоре инспекционная группа должна посетить Россию, чтобы оформить необходимые документы.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что основная проблема с регистрацией российской вакцины от коронавируса в ВОЗ заключается в разных подходах к регистрации новых препаратов. "Были вопросы к документам, к продукту претензий не было", - пояснил Мурашко.

"Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавируса. Сейчас российский препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением около четырех миллиардов человек (более 50% населения Земли). По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов он занимает второе место в мире.