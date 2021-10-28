В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженных COVID-19 людей

Число новых случаев COVID-19 среди людей в возрасте 65 лет и старше продолжает расти. Об этом РИА Новости рассказала замдиректора ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Согласно статистике, количество заболевших сейчас составляет 224 на 100 тысяч населения. Речь идет о бабушках и дедушках. Именно у них чаще всего выявляют SARS-CoV-2. Да и среди тяжелобольных пациентов - подавляющее большинство - это граждане старше 60 лет.

Врачи напоминают, что основной защитой от коронавируса по-прежнему остается прививка. А пожилые люди, благодаря особенностям иммунной системы, вакцинацию от COVID-19 переносят легче, чем молодые.

Не стоит забывать и про медицинские маски. Исследования показывают, что риск заражения респираторными инфекциями при использовании защитных масок меньше в полтора раза.