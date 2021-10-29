Kia обновила еще одну модель для российского рынка

Kia начала в России продажи обновленного хэтчбека XCeed, который в компании амбициозно называют городским купе-кроссовером. По сути, внешние изменения, как и в случае с другими моделями, свелись к замене логотипа. При этом компания традиционно пересмотрела комплектации и повысила цены.

Приятным бонусом к этому уже привычному варианту "обновления" стал еще один двигатель. Теперь у XCeed новый базовый турбомотор - не 1.4 на 140 л.с., а 1.5 с непосредственным впрыском на 150 л.с. и 253 Нм крутящего момента. В связке с ним 7-диапазонный "робот" с двумя сцеплениями. В итоге производитель обещает разгон до 100 км/ч за 9,2 секунды и расход 5,9 литра бензина на 100 км в смешанном цикле.

Из других перемен отметим добавление в начальной версии Luxe приборной панели Supervision с цветным дисплеем на 4,2 дюйма, в комплектации Prestige - системы контроля слепых зон и ассистента выезда с парковки задним ходом. В исполнении Premium+ функциональное оснащение осталось прежним, но здесь стало иным оформление интерьера - с желтыми вставками и прострочкой на черном фоне.

Фото: Пресс-служба Kia

Неудивительно, что заплатить за машину придется больше прежнего. Например, за минимальную комплектацию с новым двигателем - на 90 тысяч рублей. Остальные версии выросли в цене не так сильно. Так, топовый хэтч - только у него имеется "турбочетверка" 1.6 на 200 л.с. - теперь дороже на 15 тысяч и обойдется в 2 349 900 рублей. Не считая пресловутых "допов" от дилеров.

Ранее Kia представила в России обновлённые семейство Ceed и Rio, фастбек K5, Cerato, Soul и Sorento.

Забавно, что старт продаж обновленного XCeed совпал с запуском в РФ кроссовера Exeed TXL. Ранее СМИ предполагали, что в Kia возникнут претензии к китайцам по поводу схожести этих названий.