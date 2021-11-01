Эпидемиолог не исключил появления новых штаммов коронавируса

Появление новых штаммов коронавируса, с учетом особенностей доминирующего варианта, не исключается, рассказал директор ЦНИИ эпидемиологии Роспортребнадзора Василий Акимкин в рамках конгресса "Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооружённых Силах РФ".

"Выраженные процессы диссоциации доминирующего геноварианта В.1.617.2 (дельта-штамм) не исключают впоследствии возможности формирования нового в эволюционном отношении геноварианта", - приводит слова Акимкина РИА Новости.

Он сообщил, что в России обнаружили единичные случаи заражения вариантом "мю" - таких пациентов было три, у одного нашли штамм "лямбда". Оба варианта появились в Южной Америке. Кроме того, зафиксированы до десяти сублиний доминирующего штамма "дельта". Этот штамм впервые появился в Индии и, как считается, спровоцировал в стране "вторую волну", а потом распространился по всему миру, почти вытеснив другие варианты.

Как добавил Акимкин, сейчас нет доказательств того, что одна из сублиний варианта "дельта" - AY.4.2,, вызывает более серьезное течение заболевания и устойчива к действию антител.