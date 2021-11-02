В Минздраве рассказали, когда стоит применять "Спутник лайт"

В Минздраве рассказали, когда и для чего стоит применять "Спутник лайт". По словам ведущего инфекциониста ведомства Владимира Чуланова, использование вакцины целесообразно при ревакцинации или для вакцинации после перенесенного коронавируса, сообщает ТАСС.

"Препарат "Спутник лайт" целесообразно использовать не для первичной вакцинации, а для повторной вакцинации или вакцинации пациентов переболевших. А для первичной вакцинации, для ранее не болевших рекомендуется использование вакцин двухкомпонентных", - пояснил Чуланов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко также рекомендовал использовать "Спутник лайт" для ревакцинации. Также в ведомстве разрешили применять "Спутник лайт" и вакцину от гриппа одновременно.