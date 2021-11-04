Вирусолог предупредил о риске появления новых мутаций коронавируса

Риск завоза в Россию новых вариантов коронавирусной инфекции вырос в начале ноября из-за того, что многие россияне решили в период нерабочих дней отдохнуть за границей. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

"Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны", - считает вирусолог.

Во время путешествий по иностранным курортам россияне рискуют не только собственным здоровьем, но и здоровьем окружающих. Ведь они могут привезти в Россию не только те штаммы коронавируса, которые уже успели распространиться в стране, но и новые варианты. И для этих вариантов могут потребоваться новые меры профилактики и лечения, отметил Бутенко.

В то же время в интервью "Российской газете" заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова отметила, что каждый новый штамм коронавируса намного опаснее, чем исходный.

"Сейчас, спустя почти два года с начала пандемии, мы уже много знаем и о вирусе SARS-CoV-2, и о вызываемом им заболевании. Разработаны схемы профилактики и лечения, мы имеем лекарственные препараты, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы эффективность лечения была выше. Наконец, всего за два неполных года созданы и успешно применяются вакцины. То есть сейчас ситуация принципиально другая по сравнению с первыми месяцами пандемии, когда к нам поступали пациенты, а мы не знали, как их лечить",- подчеркнула эксперт. Она уверена, что несмотря на появление мутаций и новых штаммов, вирус SARS-CoV-2 принципиально остается тем же.