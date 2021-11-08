Генетики выявили наиболее агрессивные белки коронавируса

Израильские ученые впервые выяснили, какие белки в составе SARS-CoV-2 влияют на повреждение кровеносных сосудов. По их данным, 18 из 29 белков способствуют нарушению функции сосудистых стенок, но наибольшее влияние оказывают три белка. Идентификация этих белков может иметь серьезные последствия в борьбе с вирусом, говорится в статье, опубликованной в журнале eLife.

"Все указывает на то, что коронавирус серьезно повреждает эндотелиальные клетки - клетки, выстилающие изнутри кровеносные, лимфатические сосуды и полости сердца, - говорит доктор Бен Маоз с кафедры биомедицинской инженерии и школы нейробиологии Тель-Авивского университета. - Таким образом, COVID-19 является не только респираторным, но и сосудистым заболеванием". Однако до последнего времени было неясно, какие именно белки вируса SARS-CoV-2 атакуют кровеносные сосуды.

Чтобы выяснить это, ученые систематически исследовали "роль каждого из 29 белков SARS-CoV-2, изучили эндотелиальный ответ на каждый из белков и идентифицировали те, которые оказывают наиболее значительное влияние на барьерную функцию сосудистой стенки, а также проанализировали метаболизм пораженных клеток".

В результате исследователи определили три белка в составе коронавируса, которые наиболее агрессивны и опасны для стабильности и функции сердечно-сосудистой системы.

"Они не только нарушают целостность эндотелиального барьера, но и приводят к повышению свертываемости крови и высвобождению цитокинов", - сообщают ученые. Таким образом, эти белки активно способствуют воспалительным изменениям в кровеносных сосудах.

Выяснилось, что два из этих белков, nsp-2 и nsp-5, снижают иммунную защиту клеток. Они блокируют высвобождение противовирусных веществ, говорится в статье. Третий белок nsp7, с другой стороны, является частью РНК-полимеразы - фермента, который необходим для размножения вируса.

Кроме того, команда Маоза использовала вычислительную модель, которая позволила им оценить и определить, какие белки коронавируса оказывают наибольшее влияние на другие ткани. Так, выяснилось, что два других белка в составе SARS-CoV-2, nsp4 и nsp11, также особенно опасны для других типов эндотелиальных клеток. В некоторых случаях, как показали тесты, эти вирусные биоагрессоры взаимодействовали с 40 белками в клетках-мишенях и нарушали их функции.

Таким образом, израильские ученые идентифицировали пять наиболее опасных белков в составе SARS-CoV-2 для функции сердечно-сосудистой системы. По словам Маоза, эти результаты могут иметь серьезные последствия в борьбе с коронавирусом и более целенаправленно противодействовать ему. "Результаты нашей работы дают лучшее представление о механизмах вирусной атаки на кровеносные сосуды, - резюмируют авторы. - Это позволит нам быстрее найти вещества против вируса, которые остановят его активность либо блокируют его разрушительный эффект на кровеносные сосуды".