Вирусолог оценил данные о минимальном уровне антител для защиты от COVID

Среди наиболее частых симптомов - головная боль, насморк, кашель, боль в горле и чихание, а также жар и потеря обоняния. Фото: iStock

Уровень антител в 300 единиц BAU (banding antibody units) достаточно для защиты от COVID-19. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альштейн, комментируя данные исследования Центра имени Гамалеи.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что для полной защиты от "дельта"-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител. При этом, по его словам, показатель в 500 единиц BAU обеспечивают идеальную защиту​​​.

По словам Альтштейна, антитела будут измеряться стандартизованной международной единицей BAU.

"300 единиц BAU должно быть, чтобы человек чувствовал себя защищенным, если у него меньше, он должен вакцинироваться", - отметил вирусолог в комментарии РИА Новости.

В субботу глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что число вакцинирующихся от коронавируса россиян выросло почти в пять раз. Министр также призвал переболевших COVID-19 пройти диспансеризацию, отметив большое число осложнений, связанных с болезнью сердца.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).