Вирусолог заявил о росте случаев COVID-19 среди детей в десятки раз

"Дельта"-штамм коронавируса спровоцировал резкий рост случаев заболеваемости среди детей. По словам врача-вирусолога Евгения Тимакова, подобная картина фиксируется в России с середины лета.

"Болеют в десятки раз чаще, чем это было до этого", - заявил эксперт в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, дети становятся основным источником распространения инфекции.

Ранее Тимаков заявил, что говорить об эффективности нерабочих дней можно будет только через полторы-две недели - сегодня болеют те, кто заразился раньше. "При хорошем прогнозе в ближайшие две недели мы должны выйти на плато по заболеваемости", - отметил врач.

"Дельта"-штамм входит в список мутаций SARS-CoV-1, которые Всемирная организация здравоохранения внесла в список "вызывающих озабоченность". Кроме "дельты" там значатся еще три варианта вируса: "альфа" (изначально был выявлен в Великобритании), "бета" (Южная Африка) и "гамма" (Бразилия). "Дельта"-штамм вызывает особый интерес ученых, поскольку продолжает мутировать.

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин сообщил, что российские ученые обнаружили 60 модификаций "дельта"-штамма COVID-19.