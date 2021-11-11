Скорость получения госуслуг к 2024 году вырастет в 10 раз

Скорость предоставления госуслуг в России к 2024 году может вырасти в десять раз. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на конференции Artificial intelligence (AI) Journey 2021.

По его словам, повысить скорость позволят технологии искусственного интеллекта. Чиновник отметил, что подобные технологии позволят повысить эффективность обеспечения кибербезопасности в пять раз.

Чернышенко добавил, что эффективность ИИ оценивается по пяти показателям: скорость, качество, уровень персонализации, экономическая эффективность и объективность, сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что стратегическая инициатива "Госуслуги онлайн", утвержденная правительством, предполагает перевод в онлайн к 2024 году всех услуг по оформлению справок, социальных льгот и пособий. Кроме того, предполагается, что к 2024 году учетная запись на портале госуслуг будет оформлена у 85% граждан страны.