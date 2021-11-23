Гинцбург: Готовы подать документы на исследование вакцины для детей с 6 лет

Центр им. Гамалеи готов подать документы в Минздрав РФ для проведения клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" для детей с 6 лет. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, одобрение Минздравом вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет позволит подать следующий уже готовый пакет документов. Он будет направлен на "исследование "Спутника V", разведенного определенное количество раз, на группе детей в возрасте от 6 до 11 лет", пишет РИА Новости.

Гинцбург уточнил, что вакцина для подростков будет использоваться в гражданском обороте как только институт получит одобрение на исследования, проведенные среди детей от 12 до 17 лет. Вакцина будет применяться "с полного согласия не только ребенка, но и его родителей", отметил ученый. Он сообщил, что у подростков, прошедших вакцинацию от коронавируса, наблюдалась лишь повышенная температура - максиму 37,4 градуса. Ученый отметил, что у подростков в возрасте от 12 до 17 лет антитела вырабатываются лучше, чем у взрослых.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что у России не только есть запас вакцин, но и возможность в следующем году увеличить объем производства вакцин до 2 миллиардов. Их хватит, даже если все до сих пор непривитые граждане разом пойдут сейчас за уколом. Сейчас сделать прививку от коронавируса в России можно пятью препаратами: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник лайт" и "Эпиваккорона-Н". Всего же, по словам Мантурова, в оборот введено более 100 миллионов вакцин.