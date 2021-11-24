Минздрав призвал прививать от COVID-19 детей от 12 до 17 лет

Родителям стоит прививать от коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

По его словам, вакцина является безопасной для подростков.

Фисенко также напомнил, что дети могут быть переносчиками вируса и источниками заражения для старших родственников. "Вакцинация позволит нам этот риск значительно снизить и создать дополнительное напряжение популяционного иммунитета и сопротивляемость проживающих на территории России людей к COVID-19", - подчеркнул он.

В среду замглавы Центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что вакцина "Спутник М", предназначенная для подростков, получила регистрацию в России.

Ранее директор центра Александр Гинцбург заявил, что вакцина будет применяться "с полного согласия не только ребенка, но и его родителей". По его словам, у подростков, прошедших вакцинацию от коронавируса, наблюдалась лишь повышенная температура - максимум 37,4 градуса. Ученый также отмечал, что у подростков в возрасте от 12 до 17 лет антитела вырабатываются лучше, чем у взрослых.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи - разработчик первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V".