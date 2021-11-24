Вышел трейлер российского ремейка сериала "Ваша честь" с Меньшиковым

Онлайн-сервис more.tv выложил трейлер отечественного сериала "Ваша честь".

Это - ремейк одноимённого израильского сериала, который получил американскую адаптацию с Брайаном Крэнстоном в конце прошлого года.

По сюжету сын уважаемого судьи сбивает мотоциклиста и скрывается с места происшествия. Служитель Фемиды сначала собирается отвезти отпрыска в полицию, но, узнав о том, что сбитый - сын опасного преступника, резко передумывает и пытается замести следы.

В российской версии главного героя сыграл Олег Меньшиков. Также в ролях: Алексей Серебряков, Владислав Миллер, Ольга Тумайкина, Даниил Воробьев, Дарья Урсуляк, Ростислав Бершауэр и другие. Режиссёр - Константин Статский ("Мажор", "Мост", "Отель "Белград", "Троцкий", "Агент особого назначения", "Как я стал русским"). Сценарист - Максим Романцов ("Заповедный спецназ").

В сериале восемь эпизодов. Премьера - 2 декабря.