Эксперт Минздрава: Дети старше пяти лет стали втрое чаще болеть COVID-19

Заболеваемость COVID-19 среди детей старше пяти лет с начала пандемии выросла примерно в три раза. Об этом заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.

"По сравнению с началом пандемии дети маленькие до пяти лет стали примерно в два раза чаще болеть, дети старше пяти лет, особенно подростки, стали болеть примерно в три раза чаще", - заявила она в эфире телеканала "Россия-24".

По ее словам, в основном вирусом заражаются подростки, для защиты им необходима вакцинация. Специалист также напомнила о последствиях болезни, которые могут быть как "физического, так и психолого-неврологического и когнитивного" характера.

"Лучше предотвратить, чем потом расхлебывать эти последствия", - добавила Намазова-Баранова.

В среду Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник М", предназначенную для подростков. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

В инструкции к препарату отмечается, что во время испытаний у 93,2% добровольцев был сформирован клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции. Вакцина будет применяться для вакцинации против COVID-19 подростков 12-17 лет.

Разработчиком вакцины "Спутник М" является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи - разработчик первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V".