Гинцбург заявил о небходимости ревакцинировать подростков от COVID-19

Схема ревакцинации подростков от COVID-19 еще требует изучения, но, вероятнее всего, она будет такой же, как и для взрослых. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Напомним, сейчас по всему миру идет "экстренная" вакцинация, а она предполагает, что ревакцинация должна быть через 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 для подростков - она получила название "Спутник М".

Во время клинических исследований "Гам-ковид-вак М" показал высокую безопасность и эффективность. Эксперты вынесли положительное заключение по данному препарату.

"Спутник М" состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Гинцбург отметил интересную особенность молодого организма - антитела вырабатываются лучше, чем у взрослых. Также ученый сообщил, что вакцина для подростков представляет собой "тот же "Спутник V", только разведенный в пять раз".