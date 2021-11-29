Песков назвал ответственных за возможные ограничения по "омикрон"-штамму

Вероятность дополнительных ограничений в целях нераспространения в России "омикрон"-штамма коронавируса зависит от решения оперштаба правительства. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это зависит от рекомендации правительственного штаба, именно там формулируются основные подходы", - заметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента говорил журналистам, что сейчас весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько этот штамм опасен, и что в правительственном штабе весьма оперативно были приняты решения на закрытие некоторых направлений на въезд в Россию. "А дальнейшие шаги будут зависеть от выводов ученых, насколько заразен, какие могут быть последствия, и насколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и тяжелого течения болезни", - заявил он.