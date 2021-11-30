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30.11.2021 07:19
Рубрика: Общество

Назван единственный способ защиты от штамма "омикрон"

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врач Александр Мясников рассказал, как можно защититься от нового штамма коронавируса "омикрон", передают РИА Новости. Спастись от тяжелых последствий поможет вакцинация, объяснил доктор.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Любая мутация является более заразной, чем предыдущая - это законы эволюции. Таким образом, если человек вакцинирован от дельта-штамма, и его защита составляет 60-70 процентов, то от "омикрона" она поможет лишь на 20-30 процентов. Следовательно, защиту нужно усилить с помощью третьей вакцинации - введение бустерной дозы. Необходима также коррекция вакцин, и эта работа уже ведется учеными.

Эксперт добавил, что паниковать из-за появления новой мутации не стоит: возможно, при высокой заразности нового штамма, переноситься он будет легче.

Кстати, ранее Александр Мясников предупреждал, что чем больше людей будут оставаться непривитыми, тем больше мутаций вируса будет происходить: развиваясь, порой бессимптомно, в организме людей, ослабленных различными болезнями (типа СПИД), вирус приобретает новые свойства.

Обнаруженный в начале ноября новый штамм коронавируса B.1.1.529 назван по 15-й букве греческого алфавита "омикрон" и носит в себе 32 мутации шиповидного белка, что позволяет ему эффективнее присоединяться к белку человеческому. Это и обеспечивает его высокую заразность.

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