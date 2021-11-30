Назван единственный способ защиты от штамма "омикрон"

Врач Александр Мясников рассказал, как можно защититься от нового штамма коронавируса "омикрон", передают РИА Новости. Спастись от тяжелых последствий поможет вакцинация, объяснил доктор.

Любая мутация является более заразной, чем предыдущая - это законы эволюции. Таким образом, если человек вакцинирован от дельта-штамма, и его защита составляет 60-70 процентов, то от "омикрона" она поможет лишь на 20-30 процентов. Следовательно, защиту нужно усилить с помощью третьей вакцинации - введение бустерной дозы. Необходима также коррекция вакцин, и эта работа уже ведется учеными.

Эксперт добавил, что паниковать из-за появления новой мутации не стоит: возможно, при высокой заразности нового штамма, переноситься он будет легче.

Кстати, ранее Александр Мясников предупреждал, что чем больше людей будут оставаться непривитыми, тем больше мутаций вируса будет происходить: развиваясь, порой бессимптомно, в организме людей, ослабленных различными болезнями (типа СПИД), вирус приобретает новые свойства.

Обнаруженный в начале ноября новый штамм коронавируса B.1.1.529 назван по 15-й букве греческого алфавита "омикрон" и носит в себе 32 мутации шиповидного белка, что позволяет ему эффективнее присоединяться к белку человеческому. Это и обеспечивает его высокую заразность.