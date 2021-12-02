ФАС согласовала цену на вакцину против COVID-19 для подростков

Федеральная антимонопольная служба согласовала цену на вакцину "Спутник М", которая предназначена для подростков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Согласованная цена на 30% ниже цены на вакцину для взрослых "Спутник V" и составляет 600,48 руб. Снижение обусловлено сокращением производственных расходов по сравнению со "Спутник V" в связи с более низкой концентрацией действующих частиц", - говорится в сообщении ведомства.

В конце ноября Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник М", предназначенную для подростков. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

В инструкции к препарату отмечается, что во время испытаний у 93,2% добровольцев был сформирован клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции. Вакцина будет применяться для вакцинации против COVID-19 подростков 12-17 лет.

Разработчиком вакцины "Спутник М" является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи - разработчик первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V".