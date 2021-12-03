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"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы и сериалы ноября

Новости
    03.12.2021, 09:43
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Второй сезон российского сериала "Беспринципные" занял первую строчку рейтинга по числу просмотров на "Кинопоиске" в ноябре. Премьера очередных серий по рассказам Александра Цыпкина о личной жизни нескольких пар на Патриарших прудах оказалась зрителям не менее интересна, чем первый сезон.

На втором месте - "Кощей. Начало", показывающий хорошие сборы в кинотеатрах. Тройку замыкает "Круэлла", у которой уже запланировано продолжение с Эммой Стоун.

На четвертом месте оказался британский сериал "Голяк", затем комедия - "Семейный бюджет".

В топ-10 ноября также вошли российский сериал "Трудные подростки", "Проект "Анна Николаевна", "Алиби", фильмы "Кошачьи миры Луиса Уэйна" и "Гнев человеческий".

Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более двух минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 30 ноября.

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