"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы и сериалы ноября

Второй сезон российского сериала "Беспринципные" занял первую строчку рейтинга по числу просмотров на "Кинопоиске" в ноябре. Премьера очередных серий по рассказам Александра Цыпкина о личной жизни нескольких пар на Патриарших прудах оказалась зрителям не менее интересна, чем первый сезон.

На втором месте - "Кощей. Начало", показывающий хорошие сборы в кинотеатрах. Тройку замыкает "Круэлла", у которой уже запланировано продолжение с Эммой Стоун.

На четвертом месте оказался британский сериал "Голяк", затем комедия - "Семейный бюджет".

В топ-10 ноября также вошли российский сериал "Трудные подростки", "Проект "Анна Николаевна", "Алиби", фильмы "Кошачьи миры Луиса Уэйна" и "Гнев человеческий".

Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более двух минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 30 ноября.