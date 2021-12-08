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08.12.2021 08:00
Рубрика: Общество

Как получить QR-код во время пандемии коронавируса

В середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест и проезда на железнодорожном или авиатранспорте. В настоящий момент обе инициативы находятся на рассмотрении в региональных заксобраниях.
Фото: Павел Лисицын \ РИА Новости Фото: Павел Лисицын \ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын \ РИА Новости

Между тем сама система QR-кодов уже действует во многих регионах России. В разных регионах перечень мест, для посещения которых необходим QR-код, отличается, но сама по себе процедура его получения едина по всей стране.

Для начала необходимо отметить, что получить QR-код могут три категории граждан:

- те, кто вакцинировался российскими вакцинами от COVID-19;

- те, кто официально, то есть с подтверждением из медицинской организации, переболел коронавирусом в последние шесть месяцев;

- те, кто сдал ПЦР-тест на наличие коронавируса и получил отрицательный результат (но надо иметь в виду, что срок действия полученного таким способом QR-кода ограничен сейчас 48 часами, то есть двумя сутками).

Если вы относитесь к одной из указанных категорий, у вас есть несколько вариантов дальнейших действий.

Первый путь самый простой, но подходит он только тем, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг - в личном кабинете должны быть указаны паспортные данные, номера СНИЛС и полиса ОМС. В таком случае данные о вашей вакцинации, болезни или результатах ПЦР-теста будут переданы на портал автоматически, и если все в порядке - вы получите желанный QR-код.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Второй путь может оказаться чуть более долгим, и подходит он для тех, кто по какой-либо причине не может воспользоваться порталом. В таком случае путь лежит в МФЦ. Если у вас вообще нет учетной записи на Госуслугах, придется взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС. С этими документами нужно обратиться к сотруднику - он поможет заполнить заявление и распечатать сертификат с QR-кодом.

Если же Госуслугами вы все-таки пользуетесь, но по какой-то причине остались без компьютера или интернета, получить и распечатать сертификат можно на компьютере для самообслуживания, который есть в любом МФЦ.

Некоторые пользователи сталкиваются с проблемами при получении QR-кода. Иногда это может быть связано с задержками или ошибками при передаче сведений из медицинских организаций, в других случаях - с ошибками при заполнении данных в личном кабинете на Госуслугах. В том случае, если свои данные (серию и номер паспорта, СНИЛС и ОМС) вы уже перепроверили, и они оказались верны, стоит обратиться к администрации портала Госуслуг через форму обратной связи. Также для ускорения процесса можно попробовать обратиться в медорганизацию, в которой вы вакцинировались или получали справку о болезни, чтобы уточнить, какие данные о вас были внесены.

Найти свой QR-код на госуслугах очень просто - достаточно перейти в раздел "Сертификаты и QR-коды" с главной страницы Госуслуг.

После чего откроется страница со сведениями о вакцинации, перенесенной болезни и результатах пцр-тестов. Если у вас есть QR-код, он также отобразится на этой странице.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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