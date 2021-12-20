Кардиолог объяснила, как избежать тромбозов легких при коронавирусе

Сотрудники больницы в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Ряд профилактических мер помогут избежать тромбоза легких при коронавирусе. В первую очередь, речь идет о двигательной активности, заявила врач-кардиолог, член Российского кардиологического общества и Европейского общества кардиологов Татьяна Чернушенко.

"Когда человек обездвижен, риск тромбозов у него повышается в разы". - пояснила она в комментарии порталу "Доктор Питер".

Снизить риск также поможет употребление воды. По словам специалиста, при дефиците жидкости кровь становится более густой, повышается риск склеивания тромбоцитов, что повышает риск образования тромбоза.

Кроме того, специалист советует отказаться от курения - табак оказывает спазмирующее воздействие на кровеносные сосуды, повышает риск загущения крови.

Чернушенко отметила, что вероятность развития тромбозов повышается у пациентов, которые переносят COVID-19 в среднетяжелой или тяжелой форме. Кроме того, в группу риска входят люди, имеющие генетическую предрасположенность, а также пациенты с онкологическими заболеваниями, ожирением, патологией вен, сахарным диабетом, болезнями сердца и сосудов.

Ранее британские врачи назвали первые симптомы тромбов в легких. К ним относятся проблемы с дыханием (человеку становится тяжело дышать), боль в груди и верхней части спины. Кроме того, легочная эмболия обычно проявляется в виде внезапного сухого кашля и ощущения одышки.

С 1 июля в России действует программа расширенной диспансеризации. Медобследование смогут пройти три категории граждан: переболевшие COVID-19, пациенты с хроническими заболеваниями и люди, которые не обращались за медпомощью два и более года.