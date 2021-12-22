Штамм "омикрон" в 2-3 раза увеличивает риск заражения в самолете

"С момента появления варианта "омикрон" у пассажиров самолетов в два или даже в три раза больше шансов заразиться COVID-19 во время полета", - считает Пауэлл.

По словам Пауэлла, особенно опасным это становится в новогодние и рождественские праздники, когда многие пользуются услугами авиатранспорта. Также эксперт добавил, что в связи с этим бизнес-класс, вероятно, может быть безопаснее, чем эконом, поскольку рассадка там более редкая.

Еще хуже, отметил Пауэлл, дела обстоят в аэропортах, где проветриваемость в десять раз хуже, нежели в салоне самолета.

"Салон - это не герметичная коробка, мы нагнетаем в ней давление, создавая огромный поток воздуха на одном конце и устанавливая выпускной клапан на другом", - пояснил эксперт.

По свидетельствам ВОЗ, штамм "омикрон" обнаружен уже в 106 странах мира. В организации отмечают, что поражает этот вариант коронавируса, как правило, молодых людей.