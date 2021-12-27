Что можно и чего нельзя делать после прививки от коронавируса

«РГ» представляет
проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

Здесь вы можете задать вопросы на любую тему, связанную с новой коронавирусной инфекцией, мерами поддержки населения, медиков и бизнеса.

Вам ответят ведущие специалисты Минздрава, Минэкономразвития, ЦБ, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования и других ведомств.

Задать вопрос
Новости проекта
Экономист напомнила о выплате январской пенсии в декабре 08:45
В ВОЗ сообщили, что "омикрон" научился обходить иммунную защиту 04:01
В ВОЗ назвали условия для окончания пандемии коронавируса в 2022 году 03:00
Глава Минздрава назвал главную ошибку заразившихся коронавирусом 25.12.2021
Британский врач назвал два необычных симптома "омикрона" у привитых 25.12.2021
Первые партии вакцины "Спутник М" выпущены в оборот 24.12.2021
Опубликованы противопоказания для препарата от коронавируса "МИР-19" 23.12.2021
Роспотребнадзор: Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день 23.12.2021
Врач назвал срок появления первых симптомов заражения "омикроном" 22.12.2021
Больше половины россиян выступают за включение лечения COVID-19 в ДМС 22.12.2021
Роспотребнадзор дал россиянам советы по празднованию Нового года 21.12.2021
ФАС согласовала цены на новые формы выпуска препаратов от COVID-19 21.12.2021
Минздрав включил вакцинацию подростков от COVID-19 в календарь прививок 21.12.2021
Иммунолог назвал самые главные симптомы при заражении "омикроном" 21.12.2021
Минздрав внес вакцину от COVID-19 в календарь прививок по эпидпоказаниям 20.12.2021
ВОЗ заявила о готовности инспектировать производство "Спутника V" в феврале 20.12.2021
Гинцбург рассказал, как мог появиться "омикрон" 20.12.2021
Иммунолог назвал категорию людей, которые легче всего переносят "омикрон" 20.12.2021
Врач назвал основные симптомы постковида 20.12.2021
Кардиолог объяснила, как избежать тромбозов легких при коронавирусе 20.12.2021
Врачи оценили, сколько антител потребуется для нейтрализации "омикрона" 20.12.2021
Вирусолог: В среднем смерть при COVID-19 наступает через три недели 20.12.2021
Вакцинацию от коронавируса хотят проводить без уколов 17.12.2021
В ВОЗ оценили эффективность комбинирования вакцин разных типов 17.12.2021
Врач рассказал о влиянии коронавируса на психику 17.12.2021
Симптомы "омикрона": Как отличить заражение новым штаммом от "дельты" 15.12.2021
Биолог объяснила опасность усиления иммунитета к COVID-19 на уровне генов 15.12.2021
В Минздраве назвали главные симптомы постковидного синдрома 15.12.2021
Голикова ответила на вопрос о числе неофициально переболевших ковидом 14.12.2021
Врач-инфекционист заявил о безопасности совмещения разных вакцин от СOVID 14.12.2021
Гинцбург не исключил вытеснение "омикроном" штамма "дельта" 13.12.2021
Гинцбург: Прибывшие из ЮАР россияне с "омикроном" были привиты и болеют легко 11.12.2021
Гинцбург: Конструкция вакцины против "омикрона" собрана 11.12.2021
Центр Гамалеи выделил образец "омикрона" от заболевших россиян 10.12.2021
В Москве коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 72,2% 10.12.2021
Названы три российских региона, где ухудшилась ситуация с COVID-19 10.12.2021
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 55,7% 10.12.2021
В Центре Гамалеи прокомментировали сообщения о "легкости" омикрон-штамма 10.12.2021
Врач назвал единственный способ отличить COVID-19 от других болезней 10.12.2021
Роспотребнадзор назвал отличия течения COVID-19 при "омикроне" 10.12.2021
Вакцинация подростков от COVID-19 в России начнется до конца 2021 года 10.12.2021
"Вектор" получил биоматериалы пациентов с "омикроном" 09.12.2021
Гинцбург рассказал, когда решат вопрос об изменении "Спутника V" под "омикрон" 09.12.2021
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне" 09.12.2021
Глава РФПИ Дмитриев назвал "Спутник V" самой безопасной вакциной 09.12.2021
"Рога и хвост не вырастают": в "Векторе" рассказали о симптомах "омикрона" 08.12.2021
Алексей Мазус: Не надо сеять панику из-за "омикрона" 07.12.2021
Россия и ОАЭ могут взаимно признать сертификаты о вакцинации от COVID 07.12.2021
Инфекционист объяснил важность вакцинации подростков от COVID-19 07.12.2021
Врач назвал единственный способ борьбы со штаммом коронавируса "омикрон" 07.12.2021
Власти Москвы назвали число привитых от коронавируса 06.12.2021
Около 85% переболевших COVID-19 обращаются за дополнительной помощью 06.12.2021
Врач рассказал, при каких симптомах COVID-19 нужно вызывать скорую 06.12.2021
"Омикрон" может ослабить поражающую силу коронавируса 04.12.2021
Голикова назвала регионы с самым низким коллективным иммунитетом к COVID 03.12.2021
Голикова назвала регионы, где ухудшилась ситуация по коронавирусу 03.12.2021
Первый регион достиг уровня коллективного иммунитета к COVID в 80% 03.12.2021
В ЮАР оценили опасность штамма "омикрон" для привитых от COVID-19 03.12.2021
Глава РФПИ Дмитриев: ВОЗ не признает "Спутник V" из-за бюрократии 03.12.2021
Попова: Человек с COVID-19 может быть заразным более 100 дней 02.12.2021
ФАС согласовала цену на вакцину против COVID-19 для подростков 02.12.2021
Лаборатории Роспотребнадзора перешли на усиленный режим работы из-за "омикрона" 02.12.2021
Роспотребнадзор: Коронавирус обретает сезонный характер 02.12.2021
Вирусолог оценил, как мутации в "омикроне" влияют на эффективность вакцин 02.12.2021
Гинцбург: "Спутник Лайт" и назальную вакцину можно использовать вместе 02.12.2021
В Москве заработал новый алгоритм медотвода от вакцинации против COVID-19 02.12.2021
Гинцбург рассказал о составе детской вакцины от коронавируса 02.12.2021
Гинцбург: Новый штамм коронавируса "омикрон" может вытеснить "дельту" 02.12.2021
Кардиолог рассказал, как коронавирус влияет на сердце 01.12.2021
Попова: Из-за "омикрона" срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов 01.12.2021
Роспотребнадзор: Вернувшихся из стран с "омикроном" ждет 14-дневный карантин 30.11.2021
Профессор назвал сценарии развития штамма "омикрон" 30.11.2021
Комитет Совфеда по науке поддержал концепцию проекта о QR-кодах 30.11.2021
В Минздраве считают эффективными вакцины против нового штамма "омикрон" 30.11.2021
Вирусолог предложил ограничить поездки за рубеж непривитым от COVID-19 30.11.2021
Назван единственный способ защиты от штамма "омикрон" 30.11.2021
Песков назвал ответственных за возможные ограничения по "омикрон"-штамму 29.11.2021
Медики назвали симптомы "омикрон"-штамма коронавируса 29.11.2021
Голикова: В 13 регионах РФ ухудшилась ситуация по COVID-19 26.11.2021
Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом к COVID выше 70% 26.11.2021
Гинцбург оценил уровень иммунитета у привившихся взрослых и подростков 26.11.2021
Гинцбург заявил об отсутствии жалоб на подделку вакцин 26.11.2021
Иммунолог рассказал о принципе действия вакцины для подростков "Спутник М" 26.11.2021
Эксперт Минздрава: Дети старше пяти лет стали втрое чаще болеть COVID-19 25.11.2021
Гинцбург заявил о небходимости ревакцинировать подростков от COVID-19 25.11.2021
Минздрав призвал прививать от COVID-19 детей от 12 до 17 лет 24.11.2021
Назальную вакцину от COVID-19 испытают на привитых "Спутником V" 24.11.2021
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 18 регионах 23.11.2021
Гинцбург заявил об отсутствии прорывов в исследовании коронавируса 23.11.2021
Вирусолог Нетесов назвал признаки полного выздоровления от COVID-19 23.11.2021
Гинцбург: Готовы подать документы на исследование вакцины для детей с 6 лет 23.11.2021
Гинцбург: Привитые назальной вакциной не будут переносить коронавирус 22.11.2021
Гинцбург рассказал об итогах испытаний вакцины от COVID-19 для подростков 22.11.2021
Врачи пояснили, когда ПЦР-тест может не показать коронавирус 22.11.2021
Гинцбург: Создание действующей 5-10 лет вакцины зависит от штаммов вируса 22.11.2021
Прививка от гриппа не снизит эффективность вакцинации от коронавируса 21.11.2021
Врач назвал условие для выработки максимума антител к коронавирусу 19.11.2021
В 11 регионах уровень коллективного иммунитета превысил 60% 19.11.2021
Собянин: Заболеваемость коронавирусом снизилась в Москве вдвое 19.11.2021
Названа страна Европы, которая может стать источником нового штамма COVID 19.11.2021
В 16 регионах РФ для студентов введена обязательная вакцинация от COVID-19 19.11.2021
Минцифры ограничит проверку QR-кодов официальным приложением госуслуг 18.11.2021
Минздрав объяснил, в каких случаях можно применять "Спутник Лайт" 18.11.2021
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 18.11.2021
Оперштаб: в Москве выявлено 4062 новых случая COVID-19 18.11.2021
В Роспотребнадзоре оценили возможность выдавать QR-коды людям с антителами 18.11.2021
Гинцбург заявил о новых штаммах SARS-CoV-2 из-за купивших сертификаты 18.11.2021
Ученые выяснили, как получить супериммунитет к коронавирусу 17.11.2021
Попова: Кабмин изучит выдачу QR-кодов по уровню антител к коронавирусу 17.11.2021
Минпромторг исключил массовое закрытие ресторанов из-за QR-кодов 17.11.2021
Гинцбург рассказал, кому из переболевших нужно привиться "Спутником Лайт" 17.11.2021
Определены сроки исследования на COVID-19 после контакта с зараженным 16.11.2021
В РФ начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации 16.11.2021
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19 16.11.2021
Названо условие для получения QR-кода переболевшим COVID-19 бессимптомно 15.11.2021
Мурашко: В России выросли темпы вакцинации населения от коронавируса 15.11.2021
Гинцбург заявил о безопасности неоднократной ревакцинации от COVID-19 15.11.2021
Мясников дал совет опасающимся вакцинации россиянам 13.11.2021
Гинцбург рассказал об особенностях лечения больных COVID-19 13.11.2021
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 49% 12.11.2021
В Совфеде предложили проработать рассылку сертификатов о вакцинации по почте 11.11.2021
Ударную дозу антител к коронавирусу дает повторная вакцинация 11.11.2021
Вирусолог объяснил смысл введения обязательных QR-кодов на транспорте 11.11.2021
Мурашко: Каждый второй пожилой гражданин подвержен риску без вакцинации 11.11.2021
В Минпромторге рассказали, стоит ли ждать новых вакцин от COVID-19 11.11.2021
Голикова: Необходимо привить 22 млн человек, ревакцинировать - 9 млн 10.11.2021
Иммунолог: Заболеваемость COVID-19 начнет снижаться через две-три недели 10.11.2021
Гинцбург рассказал о создании лекарства из антител для лечения COVID-19 10.11.2021
С 16 ноября бумажный сертификат о прививке от COVID можно будет получить в МФЦ 09.11.2021
В России развернуто более 300 тысяч коек для пациентов с COVID-19 09.11.2021
Педиатр назвала симптомы COVID-19 у детей 08.11.2021
Вирусолог заявил о росте случаев COVID-19 среди детей в десятки раз 08.11.2021
Назван простой способ удвоить шансы на бессимптомное течение COVID-19 08.11.2021
"Хуже самой болезни": Чем опасно самолечение при коронавирусе 08.11.2021
Песков: Сокращение сроков QR-кодов не обсуждается и не обсуждалось 08.11.2021
Вирусолог оценил данные о минимальном уровне антител для защиты от COVID 08.11.2021
ВОЗ дала новые рекомендации о порядке бустерной вакцинации 08.11.2021
В России начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19 08.11.2021
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ 08.11.2021
Гинцбург: При ускорении вакцинации COVID можно одолеть за несколько месяцев 08.11.2021
Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител 08.11.2021
Театру Романа Виктюка грозит временное закрытие из-за несоблюдения мер 06.11.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19 06.11.2021
Врачи назвали типичные симптомы ковида у вакцинированных 05.11.2021
Голикова назвала регионы, где ухудшилась ситуация с коронавирусом 05.11.2021
Голикова: QR-коды ввели уже почти все регионы России 05.11.2021
Уровень коллективного иммунитета в России достиг почти 50% 05.11.2021
Врач Руженцова: Большинство привитых от COVID болеют бессимптомно 05.11.2021
Врач рассказала, как быстрее восстановить вкус и запах после COVID-19 05.11.2021
Вирусолог предупредил о риске появления новых мутаций коронавируса 04.11.2021
The Lancet: Вакцина "Спутник Лайт" безопасна и эффективна 03.11.2021
Гинцбург рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации 03.11.2021
В Минздраве рассказали, когда стоит применять "Спутник Лайт" 02.11.2021
Кардиолог рассказала, как статины влияют на течение коронавируса 02.11.2021
В ВОЗ рассказали, когда нужно ревакцинироваться людям с низким иммунитетом 01.11.2021
QR-коды для посещения различных учреждений ввели 75 регионов 01.11.2021
Попова: В России повторно заболевают коронавирусом около 0,25% 01.11.2021
В Минздраве опровергли рост числа онкозаболеваний из-за вакцинации 01.11.2021
Эпидемиолог не исключил появления новых штаммов коронавируса 01.11.2021
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов даже у привитых трижды 01.11.2021
Гинцбург: Прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет 31.10.2021
Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в Европе 31.10.2021
Гинцбург объяснил, почему детей нельзя вакцинировать обычным "Спутником V" 30.10.2021
Роспотребнадзор оценил необходимость закрытия границ из-за коронавируса 29.10.2021
В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости COVID-19 29.10.2021
Названы регионы с лучшим уровнем коллективного иммунитета к COVID-19 29.10.2021
В России выявили 5 случаев заражения новым вариантом коронавируса AY.4.2 29.10.2021
В Кремле заявили о скорой ликвидации дефицита вакцин от ковида 29.10.2021
Более 50 миллионов россиян привились от коронавируса 29.10.2021
Врач объяснил, почему опасно ограничиваться одной прививкой от COVID-19 29.10.2021
Гинцбург рассказал о сроке действия назальной вакцины от коронавируса 29.10.2021
Врач рассказала об изменениях в симптоматике COVID-19 28.10.2021
Вакцина против COVID-19 для детей формирует хороший клеточный иммунитет 28.10.2021
Путин попросил врачей уделять внимание просвещению о важности вакцинации 28.10.2021
Мишустин направил в помощь государственным циркам почти 625 млн рублей 28.10.2021
Гинцбург заявил о 100-процентной защите от COVID-19 при ревакцинации 28.10.2021
В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженных COVID-19 людей 28.10.2021
Центр Гамалеи оценил опасность штамма AY.4.2 для России 27.10.2021
Центр Гамалеи оценил сроки регистрации "Спутника V" в ВОЗ 27.10.2021
В Москве из-за ситуации с коронавирусом закроются кинотеатры 27.10.2021
Минтруд дал рекомендации по выходным после прививки от COVID 27.10.2021
Гинцбург: "Спутник V" защищает от всех вариантов штамма "дельта" 27.10.2021
Гинцбург ожидает положительного решения о регистрации детской вакцины 27.10.2021
Центр Гамалеи: В РФ нет летальных исходов в результате вакцинации от COVID 27.10.2021
Главный инфекционист рассказал, как уменьшить риск смерти от COVID-19 26.10.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым 26.10.2021
В Роспотребнадзоре оценили опасность заражения штаммом AY.4.2 26.10.2021
Биолог объяснила, почему в РФ нет коллективного иммунитета к COVID-19 26.10.2021
Роспотребнадзор: Большинство российских тестов способны выявлять штамм AY.4.2 26.10.2021
В Подмосковье отменяются выставочные и культурные мероприятия 25.10.2021
Вирусолог рассказал, кто и почему болеет коронавирусом бессимптомно 25.10.2021
Попова рассказала о защитном уровне антител к коронавирусу 25.10.2021
В Минздраве считают, что Россия еще не достигла пика осенней волны COVID-19 25.10.2021
Гинцбург: Около 80% заболевших после прививки "Спутником V" купили сертификат 25.10.2021
"Вектор" впервые опубликовал фото "дельта"-штамма коронавируса 25.10.2021
Гинцбург рассказал о побочных эффектах вакцины для подростков 25.10.2021
Гинцбург: Эффективность вакцины "Спутник V" подтвердили десятки стран 25.10.2021
Вирусолог назвал "любимые" органы коронавируса 24.10.2021
Россиянам без QR-кодов при госпитализации будут делать экспресс-тесты 24.10.2021
Федеральные медучреждения в нерабочие дни продолжат оказывать неотложную помощь 24.10.2021
Общество
27.12.2021 14:24
Текст: Дарья Воронина

Что можно и чего нельзя делать после прививки от коронавируса

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что высокая смертность от коронавируса и новые мутации COVID-19 связаны с низким уровнем вакцинации. Между тем коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет только 59,4 процента, и опасность заболеть COVID-19 остается высокой.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Но длинные новогодние каникулы располагают к поездкам в гости к родственникам и встречам с друзьями. Снизить риски заболеть новой коронавирусной инфекцией от общения с большим количеством людей может прививка. Однако не все понимают, что можно и нельзя делать после вакцинации, чтобы формирование иммунитета к коронавирусу прошло удачно.

Чего нельзя делать после прививки от коронавируса

Роспотребнадзор рекомендует не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню в течение трех дней.

Желательно не употреблять после прививки спиртное, несмотря на праздничные застолья.

"При любой вакцинации не рекомендуется употреблять алкогольные напитки по той причине, что они могут повлиять на работу самой вакцины. "Спутник V" вводят два раза - ревакцинация идет через 21 день. А иммунитет начинает вырабатываться спустя три недели. Соответственно после первой прививки должно пройти три недели, или 21 день, и после второй столько же. Получается как раз 42 дня, в течение которых и рекомендуется не употреблять алкоголь", - рассказал "Российской газете" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Впрочем, в рекомендациях, которые выдаются после прививки прививки, написано, что алкоголь не стоит употреблять в течение трех дней. Поэтому позволить себе бокал шампанского через несколько дней после вакцинации можно, главное избегать обильных возлияний.

Фото: Роман Соколов / ТАСС
Коронавирус у детей: какие симптомы и чем опасен

Также после вакцинации не стоит прибегать к сложным и тяжелым физическим упражнениям, потому что организм и без того испытывает дополнительную нагрузку.

Нельзя прекращать носить маску в общественных местах или нарушать социальную дистанцию, так как даже после вакцинации риск заразиться новой коронавирусной инфекцией сохраняется.

Кроме того, после вакцинации не советуют переохлаждаться.

Что можно делать после прививки от COVID-19

Врачи отмечают, что в день проведения вакцинации можно вести привычный образ жизни. Народные рекомендации о том, что в день прививки надо не завтракать, не соответствуют действительности. Также после вакцинации можно принимать душ и соблюдать личную гигиену.

Согласно письму Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2021 года, нужно остаться под присмотром медиков после вакцинации в течение 30 минут после укола. Это мера предосторожности: если возникнет аллергическая реакция на вакцину, вам немедленно окажут помощь.

Антигистаминные средства можно принять, если место укола покраснело, отекло или стало болезненным. Также они пригодятся аллергикам. Между тем врачи предупреждают, что прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на формирование иммунного ответа после вакцинации. Поэтому такая перестраховка может повредить, лучше первоначально проконсультироваться со врачом.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Какие симптомы у "омикрон"-штамма коронавируса

Против лихорадки можно принять парацетамол или ибупрофен. Можно принимать противовоспалительные и жаропонижающие препараты, однако в рекомендациях, которые выдают вакцинированным, не советуют сбивать температуру, если она ниже 38 градусов. Как и в случае с аллергической реакцией, перед приемом жаропонижающих лучше сначала проконсультироваться у врача.

Можно принять седативные препараты, если вакцинированный волнуется из-за поставленной прививки.

Также необходимо употреблять препараты, которые человек принимает на постоянной основе, к примеру, от высокого кровяного давления.

В целом человек может вести привычный образ жизни, не стоит накручивать себя по поводу прививки.

Специальный проект rg.ru

© 1998-2021  ФГБУ «Редакция «Российской газеты»