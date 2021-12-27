Что можно и чего нельзя делать после прививки от коронавируса

Но длинные новогодние каникулы располагают к поездкам в гости к родственникам и встречам с друзьями. Снизить риски заболеть новой коронавирусной инфекцией от общения с большим количеством людей может прививка. Однако не все понимают, что можно и нельзя делать после вакцинации, чтобы формирование иммунитета к коронавирусу прошло удачно.

Чего нельзя делать после прививки от коронавируса

Роспотребнадзор рекомендует не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню в течение трех дней.

Желательно не употреблять после прививки спиртное, несмотря на праздничные застолья.

"При любой вакцинации не рекомендуется употреблять алкогольные напитки по той причине, что они могут повлиять на работу самой вакцины. "Спутник V" вводят два раза - ревакцинация идет через 21 день. А иммунитет начинает вырабатываться спустя три недели. Соответственно после первой прививки должно пройти три недели, или 21 день, и после второй столько же. Получается как раз 42 дня, в течение которых и рекомендуется не употреблять алкоголь", - рассказал "Российской газете" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Впрочем, в рекомендациях, которые выдаются после прививки прививки, написано, что алкоголь не стоит употреблять в течение трех дней. Поэтому позволить себе бокал шампанского через несколько дней после вакцинации можно, главное избегать обильных возлияний.

Также после вакцинации не стоит прибегать к сложным и тяжелым физическим упражнениям, потому что организм и без того испытывает дополнительную нагрузку.

Нельзя прекращать носить маску в общественных местах или нарушать социальную дистанцию, так как даже после вакцинации риск заразиться новой коронавирусной инфекцией сохраняется.

Кроме того, после вакцинации не советуют переохлаждаться.

Что можно делать после прививки от COVID-19

Врачи отмечают, что в день проведения вакцинации можно вести привычный образ жизни. Народные рекомендации о том, что в день прививки надо не завтракать, не соответствуют действительности. Также после вакцинации можно принимать душ и соблюдать личную гигиену.

Согласно письму Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2021 года, нужно остаться под присмотром медиков после вакцинации в течение 30 минут после укола. Это мера предосторожности: если возникнет аллергическая реакция на вакцину, вам немедленно окажут помощь.

Антигистаминные средства можно принять, если место укола покраснело, отекло или стало болезненным. Также они пригодятся аллергикам. Между тем врачи предупреждают, что прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на формирование иммунного ответа после вакцинации. Поэтому такая перестраховка может повредить, лучше первоначально проконсультироваться со врачом.

Против лихорадки можно принять парацетамол или ибупрофен. Можно принимать противовоспалительные и жаропонижающие препараты, однако в рекомендациях, которые выдают вакцинированным, не советуют сбивать температуру, если она ниже 38 градусов. Как и в случае с аллергической реакцией, перед приемом жаропонижающих лучше сначала проконсультироваться у врача.

Можно принять седативные препараты, если вакцинированный волнуется из-за поставленной прививки.

Также необходимо употреблять препараты, которые человек принимает на постоянной основе, к примеру, от высокого кровяного давления.

В целом человек может вести привычный образ жизни, не стоит накручивать себя по поводу прививки.