Экономист напомнила о выплате январской пенсии в декабре

В конце декабря россияне получат январскую страховую пенсию по старости уже с учетом индексации. Об этом агентству "Прайм" рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

"В декабре прошла индексация фиксированных выплат к страховой пенсий для людей, которым исполнилось 80 лет, и для тех, кто закончил трудовую деятельность три месяца назад. Все эти выплаты поступят в декабре", - подчеркнула специалист.

При этом единого графика выплаты пенсий не существует, а уточнить необходимую информацию можно по контактным телефонам региональных отделений ПФР или на их сайтах.

Ранее о досрочной выплате январских пенсий сообщили в ПФР. Как рассказали "Российской газете" в ведущих банках страны, средства на выплату январских пенсий, как правило, поступают в кредитные организации от ПФР в конце декабря. Банки сразу же зачисляют все поступившие деньги на счета пенсионеров.