Назальная вакцина от коронавируса поступит в продажу в начале 2022 года

Как уточнили в Центре им. Н.Ф. Гамалеи, вакцина будет "особенно эффективна против "омикрон"-штамма с точки зрения предотвращения его распространения".

Назальная форма вакцины нацелена на создание местного иммунитета в верхних дыхательных путях, у нее практически нет побочных эффектов и ее можно использовать в сочетании с бустерной дозой вакцины "Спутник Лайт".

Как правило, вакцинированные от коронавируса люди защищены от летального исхода заболевания и его тяжелой формы течения, однако они все равно могут быть переносчиками вируса. Чтобы предотвратить это, решено было создать назальную вакцину, которая станет дополнительным барьером для проникновения патогена в организм.