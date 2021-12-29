Назальная вакцина от коронавируса поступит в продажу в начале 2022 года

Как уточнили в Центре им. Н.Ф. Гамалеи, вакцина будет "особенно эффективна против "омикрон"-штамма с точки зрения предотвращения его распространения".
Назальная форма вакцины нацелена на создание местного иммунитета в верхних дыхательных путях, у нее практически нет побочных эффектов и ее можно использовать в сочетании с бустерной дозой вакцины "Спутник Лайт".
Как правило, вакцинированные от коронавируса люди защищены от летального исхода заболевания и его тяжелой формы течения, однако они все равно могут быть переносчиками вируса. Чтобы предотвратить это, решено было создать назальную вакцину, которая станет дополнительным барьером для проникновения патогена в организм.
Gamaleya Center: “Sputnik nasal vaccine will be especially effective against highly transmissible #Omicron variant not only in terms of protection from infection but alsо at preventing transmission. Sputnik nasal vaccine will be supplied to market already in 1st quarter 2022” pic.twitter.com/P8uiVNxKDB— Sputnik V (@sputnikvaccine) December 29, 2021