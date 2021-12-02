Гинцбург: "Спутник Лайт" и назальную вакцину можно использовать вместе

Одновременное использование "Спутника Лайт" и назальной вакцины от коронавируса безопасно, рассказал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он пояснил, что специалисты часто используют эти вакцины вместе. "Вреда для организма от этого нет", - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Назальная вакцина, как ранее сообщали в центре Гамалеи, нацелена на создание местного иммунитета в верхних дыхательных путях. Она имеет минимум побочных эффектов. Отмечалось, что этот препарат можно использовать и тем, кто ранее прививался не "Спутником V".

В России с начала года идет массовая вакцинация. Прививку можно поставить бесплатно в любом регионе. Разработки новых препаратов продолжаются. Уже в декабре планируется начать вакцинацию подростков - вакцина "Спутник М" уже получила регистрационное удостоверение.