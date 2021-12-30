Важные законы первого квартала 2022 года: QR-коды, зарплата и алкоголь

Прощайте, бумажные больничные!

С 1 января 2022 года листы нетрудоспособности начнут оформлять в электронном виде. Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения РФ.

Врачи будут их визировать электронной подписью и размещать в информационной системе Фонда социального страхования. По требованию пациента врач предоставит выписку с номером цифрового бюллетеня.

Новые правила работы в интернете

С 1 января иностранцы - владельцы информационных ресурсов - для работы в России в сети "Интернет" должны создать филиалы или открыть представительства, либо учредить российские юрлица.

Все эти структуры будут в полном объеме представлять интересы головных компаний. Также через них российские регуляторы станут взаимодействовать с компаниями.

Это касается организаций, чья суточная аудитория составляет более 500 тысяч российских пользователей и чей контент публикуется на русском языке. А реклама направлена на российскую аудиторию. Об этом говорится в Федеральном законе от 1 июля 2021 г. N 236-ФЗ.

Этот закон в основном уже вступил в силу. С 1 января 2022 года начинает действовать пункт 3 статьи 5 "Условия осуществления деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории РФ".

Фитнес подешевеет

С 1 января у россиян появится право получать новый социальный налоговый вычет - за занятия спортом и физкультурой. По сути, это частичная денежная компенсация за абонементы в фитнес-зал, бассейн и так далее. Такое право дает Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 88-ФЗ.

Максимальная сумма, с которой можно получить налоговый вычет составляет 120 тысяч рублей в год. От них к вам вернутся 13% налога на доходы физических лиц (НДФЛ), то есть не более 15,6 тысячи рублей.

Два важных момента. Налоговый вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги за небольшим исключением суммируется с другими социальными вычетами. И если вы их оформляли, то компенсация за фитнес будет меньше.

Второй момент. Оформлять и получать налоговые вычеты за спорт можно будет только с 2023 года.

МРОТ пошел в рост

С января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 1 098 рублей и составит 13 890 рублей. Об этом говорится в Федеральном законе от 6 декабря 2021 г. N 406-ФЗ.

Это размер заработной платы, ниже которого ее нельзя начислять.

Сертификаты о прививках обновят

С 1 февраля будет проведено переоформление сертификатов о прививках против COVID-19 на портале Госуслуг, которые были сформированы до 16 ноября 2021 года.

Это также касается документации о перенесенном коронавирусном заболевании и медицинских отводах от прививок. Проходить переоформление будет в автоматическом режиме.

Это предусмотрено пунктом 3 приложения № 2 к Приказу Минздрава России от 12.11.2021 N 1053н.

Должникам оставят неприкосновенный запас

С 1 февраля 2022 года у граждан появится право на ежемесячное сохранение при взыскании долгов денежных средств в размере прожиточного минимума.

То есть у должников появится защищенная сумма, забрать которую нельзя. Для этого через портал Госуслуг надо подать заявление на сохранение денежных средств. Об этом говорится в Федеральном законе от 29 июня 2021 г. N 234-ФЗ.

Без техосмотра будут штрафовать

С 1 марта 2022 года заработают изменения в законодательстве, которые касаются не только таксистов и водителей автобусов, но и всех владельцев транспортных средств.

Если их машины не прошли техосмотр, автовладельцев могут оштрафовать на две тысячи рублей. Об этом говорится в Федеральном законе от 26 июля 2019 г. N 219-ФЗ.

Пока же за езду без техосмотра штрафуют только водителей такси, автобусов и спецтранспорта. Сумма штрафа - от 500 до 800 рублей.

Медицинские справки водителям - новые правила

С 1 марта меняется порядок освидетельствования водителей. Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения РФ.

Для получения медицинской справки водителям, которые были лишены прав, придется сдавать на анализ кровь и мочу. Также назначить эту процедуру могут по заключению врача-нарколога. Делается это для того, чтобы определить у водителя хроническое употребление алкоголя.

Вино уничтожат по правилам

С 1 марта вводятся правила уничтожения фальсифицированной, недоброкачественной или контрафактной винодельческой продукции.

Делается это по решению суда. И за счет того, у кого изъяли такое вино. Владелец уничтожает его либо сам, либо с привлечением специализированной организации. На все это ему дается 30 календарных дней со дня вступления в силу решения суда.

Если владелец не установлен, расходы, связанные с уничтожением, попавшей под суд продукции, покрывает бюджет.

В правилах также предусмотрен тщательный учет уничтоженной продукции, чтобы она не могла вновь попасть в оборот.

Подробнее об этом читайте в Постановлении Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 704.

В России разрешат строить дома на сельхозземлях

С 1 марта фермерам разрешат строить дома, где они будут жить, прямо на сельскохозяйственной земле.

Таким образом, им не придется тратить время на дорогу, чтобы доехать от дома до своих земельных наделов.

О новых правилах для фермеров говорится в Федеральном законе от 2 июля 2021 г. N 299-ФЗ.