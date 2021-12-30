ВОЗ предупредила о возможном "цунами" новых случаев COVID-19

Штаммы коронавируса, получившие названия "дельта" и "омикрон", могут привести к новому всплеску заболеваемости. Об этом заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, особую тревогу вызывает высокая заразность штамма "омикрон".

"Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру", - подчеркнул Гебрейесус, чьи слова приводит ТАСС.

Глава ВОЗ вновь отметил, что ключом к завершению пандемии является "устранение неравенства в области здравоохранения". В существующих условиях, считает эксперт, "вполне возможно появление новых вариантов, которые смогут обходить имеющиеся меры и будут обладать устойчивостью к существующим вакцинам".

Новый штамм коронавируса был выявлен в Южной Африке. ВОЗ квалифицировала его как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта".

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что вакцина "Спутник V" показала высокую активность по нейтрализации "омикрона". Промежуточные результаты исследований центра имени Гамалеи подтвердили "гораздо меньший уровень падения вирус-нейтрализующей активности" - снижение в 3-7 раз, чем у мРНК вакцин".