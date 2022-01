Видео: эксперты назвали 10 лучших фильмов ужасов 2021 года

Замыкает Тор-10 DC драматический хоррор Шона О'Грэйди по новелле Макса Бута "Мы должны что-нибудь предпринять" (We Need To Do Something), где семья оказывается запертой ураганом в доме. "Это сенсация. Это действительно страшно - постоянно взвинчивающиеся безумие и паранойя. Это свежо, весело, оригинально и провокационно", - нахваливают картину аналитики.

Девятый - канадский фантастический комедийный хоррор затейного Стивена Костански ("Мэнборг", "Пустота") "Псих-расчленитель" (Psycho Geraman), в котором брат с сестрой получают контроль над чудовищем, некогда решившим уничтожить Вселенную. По сути, здесь у нас детское кино с рейтингом R, вдохновленное жанровыми лентами 80-х. И всё это, кстати, с возможным продолжением.

Восьмое место - "Злое" Джеймса Вана, картина, замыкающее список от Bloody Disgusting. "Фильм абсолютно нестандартен, сочетает в себе элементы джалло и боди-хоррора и имеет внезапную, сюрреалистическую концовку", аргументируют свой выбор аналитики.

Седьмая строчка - шокирующая хоррор-драма "Мое сердце не бьется, пока ты не прикажешь" (My Heart Can't Beat Unless You Tell It To) дебютанта полного метра Джонатана Куартоса - "эмоциональный, разрушительный фильм ужасов".

Шестое - "Оборотни внутри" (Werewolves Within), адаптация VR-игры Ubisoft "с самыми талантливыми аутсайдерами, какие только есть, в касте". По сюжету комедийного хоррора обитатели небольшого городка в лютую зиму из-за отключения коммуникаций вынуждены скучковаться в местной гостинице, причем меж них ловко втискивается и коварный оборотень.

Пятое - британская макабрическая "Спасительница" (Saint Maud) от Роуз Гласс. "Идеальный фильм ужасов, чертовски хорошее кино", - настаивают авторы чарта. Религиозная девушка Мод работает сиделкой, и ее новой подопечной становится смертельно больная бывшая танцовщица Аманда, в одиночестве проживающая в большом особняке. Мод выполняет свои обычные обязанности, но после того как Аманда называет ее своей спасительницей, девушка решает, что только она может избавить душу женщины от вечных мук.

На четвертое место Dread Central несколько неожиданно поставил очередного "Чаки" (Chucky), на этот раз - в формате сериала. По мнению журналистов, демиург франшизы Дон Манчини "первоклассно справился с, казалось бы, невыполнимой задачей", достойно адаптировав историю под малые экраны.

На третью строчку DC поместил ребут "Кэндимена" (у Bloody Disgusting он на шестой), указывая, что он "визуально ошеломителен" и вообще, мол, единственный "Кэндимен", которого отныне стоит признавать.

Второе место - "Дом на другой стороне" (девятый у Bloody Disgusting), который аналитики склонны считать одним из лучших примеров фильмов о домах с привидениями за всю историю субжанра.

Первое место своего чарта журнал отдал французскому боди-хоррору "Титан" (в чарте Bloody Disgusting он пятый): "Ни один из фильмов 2021 года не смог бросить вызов так, как это сделал "Титан", уверены эксперты.